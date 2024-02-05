Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что "размышляет" о смене главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он ответил на вопрос о своих разногласиях с Валерием Залужным в интервью итальянской телекомпании Rai1, которое вышло в эфир вечером в воскресенье.

Как пишет портал "Радио Свобода", при этом Зеленский отметил, что думает о замене Залужного в контексте более широких изменений во властных структурах Украины. "Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", — сказал президент Украины. Он не сказал о том, приняты ли уже конкретные решения.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в кадровые решения властей Украины, касающиеся Вооруженных сил Украины. "Это суверенное право Украины и президента Украины — принимать кадровые решения", — сказал Салливан.

Советник Джо Байдена ответил на вопрос, был ли проинформирован Белый дом властями Украины о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может быть отправлен в отставку. Хотя прямо он не дал положительного ответа, его слова можно интерпретировать так, что это действительно имело место. Салливан сказал, что в данном конкретном случае США также не будут вмешиваться. "Мы прямо сообщили об этом украинцам", — заявил Салливан. От ответа на вопрос, как, по мнению Вашингтона, возможная отставка Залужного повлияет на ситуацию на фронте, он ушел.

Сообщения о том, что Залужный может быть отправлен или уже отправлен в отставку, появились в украинских СМИ и телеграм-каналах 29 января. Спустя несколько часов в руководстве Украины их официально опровергли. В последующие дни, однако, в украинских и западных СМИ появились публикации, в которых со ссылкой на источники говорилось о том, что Владимир Зеленский действительно может в ближайшее время отправить генерала Залужного в отставку.

2 февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что руководство Украины проинформировало президента США Джо Байдена о решении уволить Залужного. По сведениям газеты, в Белом доме не высказывают по поводу этого решения ни поддержки, ни критики, признавая его суверенным правом президента Украины.

При этом в публикации говорилось, что уход Залужного, одной из наиболее популярных персон в Украине, может негативно сказаться на моральном состоянии войск и поколебать уверенность западных доноров в том, что ВСУ смогут дать отпор наступающим российским войскам. В украинской медиа- и блогосфере слухи о возможной отставке генерала встретились с неоднозначной реакцией.

О возможных разногласиях между Зеленским и Залужным по ряду вопросов, от стратегии в войне до мобилизации, сообщается с конца прошлого года, однако публично оба деятеля друг друга не критиковали. Залужный — подчиненный Зеленского как Верховного главнокомандующего. Генерал, как свидетельствуют многочисленные социологические исследования, популярен в украинском обществе.

В пятницу 2 февраля Залужный, как следует из сообщения Зеленского, выступал с докладом на заседании ставки Верховного главнокомандующего.

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