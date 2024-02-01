Перед Украиной стоит задача создать совершенно новую государственную систему технологического перевооружения, достигнуть чего возможно за пять месяцев, считает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом он написал в колонке "Дизайн войны изменился", опубликованной CNN в четверг, 1 февраля.

"Победа нуждается в уникальной стратегии и следует уникальной логике", — написал Залужный, назвав основной движущей силой войны "развитие беспилотных систем вооружения". Беспилотные системы вместе с другим современным оружием, по его словам, обеспечивают "лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну", в которой Киев не обладает преимуществом.

Другое преимущество России, которое отмечает Залужный, заключается в мобилизации человеческих ресурсов на фоне неспособности государственных институтов Украины повысить численность вооруженных сил без использования непопулярных мер. В условиях дефицита боеприпасов и зависимости от сокращающейся военной помощи Запада приоритетом номер один для Украины является "овладение всем арсеналом относительно дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных средств и других технологических средств", считает Залужный.

"Новая философия обучения и ведения войны"

"Это означает не что иное, как полную перестройку боевых действий и отказ от устаревшего, стереотипного мышления", — заключил главнокомандующий. В качестве примера операций нового типа он отметил создание цифровых полей, контроль радиоэлектронной среды или комбинированную операцию с использованием атакующих дронов и киберактивов.

"При этом приоритетом пока остается улучшение ситуации на поле боя. И здесь технология имеет несомненное превосходство над традицией. Дистанционное управление этими объектами означает меньшее количество солдат, подвергающихся опасности, что снижает уровень человеческих потерь", — подчеркнул Залужный.

В 2024 году Украины должна сосредоточить основные усилия на создании системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными активами, введении "новой философии обучения и ведения войны" с учетом ограниченных ресурсов, а также на как можно более срочном освоении новых боевых возможностей, считает генерал.

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