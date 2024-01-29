В украинских СМИ со ссылкой на источники вечером 29 января стала распространяться информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный может быть уволен или уже уволен, сообщает "Медуза". Вскоре после этого в телеграме Минобороны Украины появилось сообщение: "Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: нет, это неправда". Источники "Медузы" также назвали информацию "фейком"

Одним из первых об отставке Залужного без указания источника сообщил телеграм-канал "Труха" (2,5 миллиона подписчиков) — из сообщения следовало, что Залужного уже сняли с должности.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к военно-политическому руководству страны, написало, что, договоренность об отставке была достигнута в ходе встречи Залужного с президентом Владимиром Зеленским. Других подробностей источник не уточнил.

Депутат Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке, однако указ еще не подписан. Издание "Цензор.net" со ссылкой на источник, напротив, написало, что указ уже был подписан, но пока не опубликован, так как "идут консультации с иностранными партнерами".

Журналист Роман Цымбалюк утверждает, что вместо Залужного на пост главкома назначили Кирилла Буданова — начальника Главного управления разведки.

Источник в руководстве Украины, знакомый с ситуацией, сообщил "Медузе", что информация о скорой отставке Залужного — фейк, и что отставки в ближайшее время не будет. Другой источник подтвердил его слова.

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