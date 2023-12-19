В одном из рабочих помещений главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в воскресенье было обнаружено устройство для прослушивания. Кто и зачем его установил?

Первые сообщения о "прослушке" украинского главкома начали появляться вечером 17 декабря. Источники "Украинской службы Би-би-си" во властных структурах также подтвердили выявление прослушивающего устройства в одном из рабочих кабинетов Залужного.

Через несколько часов Служба безопасности Украины обнародовала заявление в связи с этой ситуацией. В спецслужбе подчеркнули, что "жучок" был установлен не в кабинете генерала, а в одном из "потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных сил Украины". То есть это помещение только готовилось к тому, чтобы в нем мог работать военачальник.

"По предварительным данным, выявленное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", — сказано в заявлении СБУ.

Одновременно военный аналитик и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил, что "жучков" было несколько: один из них — под столом Залужного, а другой — в кабинете его помощника Константина Бушуева.

Генштаб ВСУ подтвердил, что были найдены два "жучка". "Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных сил Украины и работников аппарата обеспечения его деятельности", — сказано в заявлении Генштаба.

Что это за "жучок" и где он был?

Сам Залужный во время разговора с журналистами в Киеве сказал, что в кабинете, где обнаружили "прослушку", он должен был работать именно 18 декабря.

Главком пояснил, что он и его команда уже давно не работают непосредственно в здании Генштаба ВСУ, а использует несколько помещений. В одном из них и нашли прослушивающее устройство, но военные уже долгое время в нем не находились.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давненько уже не был".

Бывший начальник департамента контрразведки СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины Валерий Кондратюк сообщил со ссылкой на свои источники, что это помещение не имело необходимого сертификата. То есть носитель секретной информации не должен был там работать.

"Помещение, в котором были найдены эти устройства, — оно не было сертифицировано. Для того, чтобы проводить разговоры и работу с тайной информацией, определенные помещения получают сертификат от Службы безопасности Украины", — объяснил он в эфире радиостанции "Радио НВ".

Главком ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Фото: Офис президента Украины)

Бывший депутат Верховной рады, а сейчас советник главы Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что это помещение в "публичном здании" долгое время было в государственной собственности, но потом попало в руки частного инвестора, который распоряжался им по своему усмотрению.

"В этом здании, но не в этом кабинете, больше года назад сидел Валерий Залужный. Конкретно в этом кабинете сидел его подчиненный. Потом они поменяли место расположения. Сейчас хотели вернуться в это здание", — говорит Лещенко.

Что касается самой "прослушки", то советник главы ОП отмечает, что это "устаревшее устройство, которое использовали украинские службы еще во времена [бывшего президента Виктора] Януковича". Оно якобы не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации.

Кто и зачем это сделал?

Это был "подарок" ко Дню военной контрразведки Украины (отмечается 18 декабря — Прим. ред.), немного шутливо сказал "Би-би-си" бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун о ситуации с "прослушкой" у главкома ВСУ.

Он обращает внимание на то, что обнаруженный "жучок" — это фактически нерабочая имитация прослушивающего устройства. То есть, вполне вероятно, он вообще не работал для записи секретной информации и был установлен только накануне его обнаружения.

Бывший сотрудник спецслужбы объясняет это тем, что рабочее помещение главнокомандующего ВСУ — это режимный объект, который профильные специалисты проверяют каждый день. Кроме того, там должна быть установлена специальная аппаратура, которая глушит в помещении любую видео и аудио-фиксацию.

С учетом этого генерал Ягун допускает, что "обнаружение прослушки" — это не операция россиян, а один из элементов политической борьбы в Украине. Он не исключает, что через некоторое время в публичном пространстве появятся сфальсифицированные записи якобы из кабинета Залужного.

"Это, наверное, в контексте той кампании, в ходе которой хотят поссорить главкома с Офисом президента. Есть очень много желающих это сделать", — говорит он.

В последние месяцы в СМИ начала появляться информация о конфликте между Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Якобы глава государства считает, что главком ВСУ имеет политические амбиции, хотя последний публично их не выражал.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный (Фото: ВСУ)



Вместе с тем, в понедельник представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал, что установка подслушивающего устройства в помещении, где мог работать Залужный, — это "попытка врага" получить информацию о военных планах Украины.

"Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война, и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы", — сказал Юсов.

В свою очередь генерал Валерий Кондратюк указывает, что законодательство дает право устанавливать прослушивающие устройства в кабинетах представителей власти только двум ведомствам: Службе безопасности Украины и Национальному антикоррупционному бюро. Но для проведения таких процессуальных действий они должны получить санкцию суда.

Соответственно, если "жучок" в кабинете Залужного установили незаконно, то это серьезный просчет военной контрразведки Украины, которая должна была предотвратить такие действия.

"Это преступление, которое, мне кажется, будет иметь большие последствия политического скандала", — считает бывший руководитель ГУР.

Что касается вероятного заказчика таких действий, то он также не исключает внешние силы.

"Сегодня информация, которая обсуждается с близким окружением Залужного и непосредственно с ним, представляет большой интерес не только для россиян, но и для любых других лиц, которых россияне могут использовать как посредников", — сказал Кондратюк.

Залужный, в свою очередь, подчеркнул, что в помещении, где был выявлен "жучок", не озвучивались какие-либо секретные данные. Это связано с тем, что оно длительное время вообще не использовалось военным командованием.

На вопрос, как он сам расценивает выявление в своем кабинете "прослушки" — как давление или что-то другое — главком ответил: "Да никак. Как войну. Следствие докажет, что это может быть".

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