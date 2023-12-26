Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал первую после начала российского вторжения пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги военных действий за год, дал прогнозы на будущее и высказал свое мнение о законопроекте о новых правилах мобилизации.

Состоявшаяся 26 декабря пресс-конференция была короткой и широко не освещалась.

Залужный прокомментировал резонансный пакет правительственных законопроектов по мобилизации, демобилизации и военной службе, внесенный в парламент накануне, а также кратко высказался о ситуации на фронте и о том, чем для украинской обороны может обернуться следующий год.

Сколько мобилизованных нужно Украине?

Перед пресс-конференцией Залужный, который крайне редко дает комментарии СМИ, ненадолго включился в национальный телемарафон и, в частности, прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, утверждавшего, что военное командование предлагало мобилизовать в следующем году 450-500 тысяч новобранцев.

Залужный уточнил, что Генштаб "никакого запроса на какие-то цифры не делал", а свои потребности армия формирует, учитывая текущую укомплектованность, формирование новых воинских частей и прогнозы относительно потерь, которые могут быть в следующем году.

"Озвучивать эту цифру мы не можем, потому что это военная тайна", — сказал он. — Мы формируем запросы на ресурсы — на военную технику и людей. Все эти предложения мы подаем в Минобороны, как к субъекту законодательной инициативы, которое уже дальше решает, как это обеспечить. Нам необходимы снаряды, оружие и люди. Все остальное выполняют органы, которые имеют полномочия".

Об уклонистах, срочниках и ротации

Уже на пресс-конференции Залужный подробнее прокомментировал законопроекты о новых правилах мобилизации.

Главный из них внесли в парламент вечером 25 декабря. Он предусматривает снижение возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет, упрощение процедуры воинского учета и вручения повесток, а также более строгие санкции за уклонение вплоть до многотысячных штрафов и заключения.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность демобилизации для тех, кто служит более трех лет во время военного положения и для тех, кто побывал в плену.

Залужный отметил, что хотя военные работали в рабочей группе по подготовке документов, но большинство положений, особенно те, которые касаются непосредственно мобилизации гражданских и санкций в отношении уклонистов, разрабатывали не в Генштабе.

"Мы армия, и мы должны воевать, а не вмешиваться в жизнь гражданских", — подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос Украинской службы Би-би-си, Залужный сказал, что не военное руководство инициировало электронные повестки, которые, как сказано в законопроекте, смогут присылать на электронную почту или в электронный кабинет призывника.

Говоря о военнообязанных за рубежом, Залужный добавил, что ВСУ не намерены вмешиваться в жизнь гражданских, которые выехали из страны.

"ВСУ должны воевать, никоим образом не влиять на гражданскую жизнь наших мирных граждан, в том числе тех, которые выехали за пределы нашей страны. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые должны принять решение. Я не могу давать эту оценку и не хочу это делать, но буду очень рад, если через некоторое время увижу их в армии и с удовольствием организую им подготовку", — отметил главком.

По словам Залужного, для Генштаба важно, чтобы мобилизация происходила, но каким образом — это уже задача правительства.

Относительно некоторых позиций законопроекта Залужный высказался скептически, в частности, по поводу положения об обязательной ротации военных через шесть месяцев боевых действий.

"Конечно, эта норма очень интересная и, конечно, хотелось бы, чтобы она была. Но опять же, наши люди сейчас не на соревнованиях, это не шоу, за которым наблюдает весь мир. Ситуация на фронте зависит от действий противника. Мы не можем прогнозировать, будет ли это шесть месяцев, пять или три", — пояснил главком.

"Если люди предлагают проводить каждые шесть месяцев ротацию, они должны понимать, что боевой состав войск необходимо увеличивать хотя бы в два раза", — подчеркнул он.

В то же время Залужный признал, что именно ВСУ предлагали отказаться от срочной службы и готовы к этому.

Согласно новому законопроекту, срочную службу должна заменить базовая военная подготовка, которую в течение нескольких месяцев должны пройти юноши от 18 до 25 лет.

"Еще по состоянию на лето мы были не готовы отказаться от срочников, но где-то в конце ноября мы уже сами это предлагали. По состоянию на сегодняшний день они нам не нужны", — пояснил он.

О демобилизации

Главком отдельно затонул тему демобилизации военных, давно сражающихся на фронте.

По его словам, Генштаб и Минобороны согласны разрешить демобилизацию для тех, кто более 36 месяцев непрерывно служил во время военного положения, но только при условии, что ситуация на фронте не обострится, поскольку тогда возникнет вопрос: как и кем заменить опытных людей, которые покинут ряды ВСУ.

"Я отлично понимаю, что наши бойцы на фронте сейчас находятся в сверхсложных условиях, — заявил Залужный. — Я надеюсь, что через 36 месяцев мы справимся с задачей и заменим этих людей".

О ситуации на фронте

О перспективах войны Валерий Залужный высказался уклончиво.

"Могу вас заверить, что следующий год будет отличаться от 2023 года, мы все для этого делаем", — сказал он, добавив, что военное руководство определило задачи и работает над их решением.

Комментируя отдельные направления, в том числе ожесточенные бои за Бахмут, который российские войска взяли этим летом, а также сражения за Авдеевку и Марьинку, которые также находятся под угрозой полного захвата, Залужный отметил, что все должно определяться военной целесообразностью.

"Не нужно на этом сильно зацикливаться и делать трагедию из-за потери какого-либо ибо населенного пункта. Ведение боевых действий подчиняется своим законам, вне зависимости от того, нравится ли это командирам, политикам или журналистам", — отметил он.

Залужный подчеркнул, что ВСУ будут защищать каждый клочок земли, но если нужно будет сохранить людей, "мы примем это решение и сохраним людей".

По словам главкома, российские войска уничтожают города, используя большое количество снарядов, и за 2-3 месяца могут из любого города сделать Бахмут, причем именно это сейчас происходит в Авдеевке и Марьинке.

Российские власти даже поспешили отрапортовать, что город взят, однако Залужный возразил и сказал, что украинские войска все еще удерживают его северную часть.

"Хотя я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", — сказал он, имея в виду большие разрушения.

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