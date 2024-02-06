В ночь на 6 февраля российские военные обстреляли поселок Злочев в Харьковской области, сообщил глава украинского региона Олег Синегубов. Жертвой атаки стал двухмесячный ребенок, еще три человека получили ранения.

"Очередной террор против гражданских. Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года. Три женщины 21, 28 и 39 лет со взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка", — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

По данным главы Харьковской областной администрации, армия РФ нанесла удары по Злочеву двумя ракетами С-300. В результате были повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, два административных помещения и по меньшей мере 5 частных автомобилей.

Всего за ночь атакам подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщил Синегубов. Информации о погибших и пострадавших за пределами Злочева не поступало.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram