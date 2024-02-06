Административный суд Кельна подтвердил принятое ранее решение Федерального ведомства по охране конституции (BfV) о признании "определенно экстремистской" организации "Молодежная альтернатива" (JA), молодежного крыла правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

При этом суд указал на антиконституционные усилия молодежной организации AfD, которые стали еще более выраженными с момента вынесения предыдущего решения. В частности, центральная политическая идея JA — "сохранение немецкого народа в его этническом состоянии" — является нарушением принципа человеческого достоинства, отмечается в заявлении.

Кроме того, в решении фиксируется масштабная ксенофобская агитация со стороны организации, которая в особенности направлена против мусульман. Ее представители подвергают подозрению и унижению всех ищущих убежища и мигрантов и называют выходцев из других стран "паразитами и преступниками", указывается далее.

Одновременно судьи заявили, что JA ведет на федеральном, земельном и местном уровнях агитацию против принципов демократии. Среди прочего, говорится в решении, это выражается в приравнивании ФРГ к диктаторским режимам, в особенности, нацистскому и к ГДР. Кроме того, молодежная организация AfD поддерживает контакты с признанными антиконституционными организациями. Решение кельнского суда можно опротестовать в вышестоящей инстанции — в Высшем административном суде в Мюнстере.

Ранее спецслужба классифицировала JA как определенно правоэкстремистскую

В 2019 году Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало JA как организацию, официально подозреваемую в правом экстремизме, а в апреле 2023-го причислило это движение к числу организаций определенно правоэкстремистской направленности. "Целенаправленная пропаганда образа врага и разжигание неприязни в обществе в целом способны подготовить почву для враждебного поведения по отношению к затронутым лицам", — обосновал позицию ведомства его глава Томас Хальденванг.

Это решение позволяет спецслужбам вести наблюдение за организацией с использованием всего набора средств, имеющихся в их распоряжении, включая целенаправленную слежку за ее членами и мониторинг электронной коммуникации. Следующей штрафной мерой может стать запрет организации.

AfD протестует против подозрений в правом экстремизме

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" была создана в 2013 году. В марте 2021-го она получила от Федерального ведомства по охране конституции (BfV) статус "подозреваемой в правоэкстремистских устремлениях" и находится под надзором спецслужб. В настоящее время Высший административный суд Мюнстера рассматривает иск AfD, которая протестует против признания ее в масштабах всей Германии организацией, подозреваемой в правом экстремизме. Его решение ожидается в марте.

В настоящее время AfD заседает в бундестаге и в 15 из 16 земельных парламентов. По опросам, в настоящее время рейтинг партии составляет 19%; в некоторых восточных землях Германии он заметно выше. В ближайшие годы руководство AfD рассчитывает принять участие в формировании правительств этих федеральных земель. Кроме того, правопопулистская партия собирается впервые выдвинуть кандидата на пост канцлера ФРГ.

В последние недели вокруг AfD разгорелся очередной скандал. По данным издания Correctiv, правопопулисты провели тайную встречу с неонацистами и правыми радикалами, на которой обсуждали среди прочего выселение беженцев и иностранцев из Германии. Впоследствии в ФРГ поднялась волна протестов против правых экстремистов и разгорелась дискуссия о возможности запрета AfD. В демонстрациях, прошедших во многих городах страны, участвовали сотни тысяч человек. В конце января на рассмотрение бундесрата, верхней палаты немецкого парламента, передана набравшая более 800 тысяч подписей петиция о начале процедуры запрета AfD.

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