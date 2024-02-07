Палата представителей США не поддержала подготовленный Республиканской партией законопроект о выделении помощи Израилю на 17,6 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект не поддержали представители Демократической партии. По их мнению, помощь Израилю должна быть предоставлена в рамках более широкого пакета, в который также стоит включить меры по поддержке Украины и по обеспечению безопасности на южной границе США.

Накануне голосования инициативу республиканцев раскритиковали в Белом доме. Администрация президента США заявила, что Джо Байден наложит вето на законопроект в случае его принятия Конгрессом. По оценке Белого дома, этот документ — "политическая уловка", призванная отвлечь внимание от альтернативного законопроекта, предложенного Сенатом. В свою очередь спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон назвал угрозу вето "актом предательства", в частности, по отношению к Израилю.

Сенат выступил со своим предложением 5 февраля. Двухпартийный законопроект предполагает выделение 118,2 млрд долларов, в том числе 20,2 млрд на укрепление южной границы США, 14,1 млрд на помощью Израилю и около 60 млрд на помощь Украине. Байден призывал Конгресс оперативно поддержать этот вариант законопроекта, однако Джонсон назвал инициативу "мертворожденной".

Конгресс США не может согласовать выделение нового крупного пакета помощи Киеву с осени 2023 года. Тогда Байден запросил объединенное финансирование для Украины, Израиля и Тайваня. Основные разногласия между республиканцами и демократами возникли по вопросу о предоставлении средств на защиту южной границы в условиях миграционного кризиса.

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