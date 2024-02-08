Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах, набирая 92,05% голосов, сообщил Центризбирком страны после подсчета данных с 93% избирательных участков.

Второе место занял депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с 2,1%.

Как сообщил глава ЦИК Мазахир Панахов, явка на выборах составила около 77% избирателей.

Экзитполы предсказывали похожие цифры — и в целом результат оказался довольно предсказуемым.

На пост главы государства претендовало семь кандидатов, включая Алиева, который выдвигается в пятый раз. На прошлых выборах в 2018 году его поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.

Как сообщают азербайджанские государственные СМИ, Алиева поздравили с победой на выборах, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси и китайский лидер Си Цзиньпин.

Несколько тысяч сторонников Алиева вышли на центральные улицы Баку, некоторые из них несли плакаты "Освободитель Карабаха!" и "Мы тобой гордимся!"

Фото: Reuters

Алиев правит в Азербайджане с октября 2003 года, и именно к 20-летию своего президентства он приурочил решение провести внеочередные выборы.

Еще один мотив — желание провести их на территории всей страны, впервые после того, как Азербайджан вернул контроль над всей ее территорией в ходе войны 2020 года и в результате военной операции в сентябре 2023-го.

"Оппонентами" Алиева стали провластные политики, которые заседают в парламенте и никогда не критикуют президента, а напротив, на дебатах хвалят его достижения, в первую очередь — восстановление территориальной целостности.

Сам Алиев ни сейчас, ни раньше не участвовал в дебатах. Голосовал он на избирательном участке в Нагорном Карабахе в городе Ханкенди (Степанакерт), сообщила его пресс-служба.

В преддверии выборов Азербайджан на год лишили полномочий в работе ПАСЕ. Причиной стали недавние преследования оппозиционных политиков и независимых СМИ, военные действия в сентябре 2023 года в Нагорном Карабахе и отказ Баку пригласить наблюдателей Совета Европы на эти президентские выборы.

Одного из наблюдателей от ОБСЕ не впустили в страну, когда он уже был в бакинском аэропорту имени Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев — отец нынешнего президента Ильхама Алиева. Алиев-старший — бывший сотрудник советских органов госбезопасности, глава Азербайджанской ССР в 1969-1982 годах, а затем независимого Азербайджана с 1993 года до своей смерти в 2003 году. Тогда Ильхам Алиев и стал новым президентом.

В рейтинге стран по уровню демократии от Международного института демократии и помощи в выборах Азербайджан занимает 148 место среди 174 стран, находясь между Кубой и Венесуэлой. А в рейтинге "Репортеров без границ" страна на 151 месте из 180, между Пакистаном и Афганистаном.

Должность вице-президента у Ильхама Алиева занимает его жена Мехрибан. Их дочери Арзу и Лейла — совладелицы одного из крупнейших в стране холдингов. У Ильхама Алиева также есть сын, которого зовут Гейдар, в честь деда.

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