Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении в стране внеочередных президентских выборов. В соответствии с распоряжением, опубликованным на официальном сайте главы республики, досрочное голосование состоится 7 февраля 2024 года.

Президент Азербайджана, согласно законодательству, избирается сроком на 7 лет. В прошлый раз президентские выборы проводились в Азербайджане весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год.

Как отмечает AFP, Алиев, очевидно, стремится извлечь выгоду из своего высокого рейтинга после произошедшего осенью возвращения под контроль Баку спорного региона Нагорный Карабах. По данным государственного института опросов общественного мнения, политику Алиева в конфликте с Арменией поддерживают около 75% граждан.

Армения и Азербайджан на протяжении десятилетий конфликтовали вокруг Нагорного Карабаха — мятежного региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре 2023 года армия Азербайджана провела военную операцию и вернула Карабах под своей контроль. Практически все из примерно 120 тысяч жителей покинули этот регион и бежали в Армению.

Ильхам Алиев возглавил Азербайджан в 2003 году, сменив на президентском посту своего отца Гейдара Алиева. Международные организации критикуют Баку за серьезные недостатки демократии. В 2009 году в ходе референдума была одобрена поправка к Конституции, позволяющая главе государства занимать этот пост неограниченное число раз. В 2016 году была проведена еще одна реформа Конституции, в ходе которой президентский срок был продлен до 7 лет. В том же году Алиев назначил свою жену Мехрибан вице-президентом.

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