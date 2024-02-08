В Багдаде убит лидер поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла" Абу Бакир аль-Саади. Он с двумя охранниками находился в машине, попавшей под удар американского беспилотника. Все трое погибли. В Пентагоне заявили, что Абу Бакир аль-Саади несет ответственность за организацию нападений на американских военных в регионе.

США обвиняют иракскую группировку "Катаиб Хезболла", которую они считают террористической, в частности, в нападении на американскую базу в Иордании, в результате которого в январе погибли три американских военнослужащих.

Основанная после вторжения США в Ирак военизированная шиитская "Катаиб Хезболла" является одной из ключевых среди тех близких к Ирану группировок, которые в последние месяцы обстреливали американские базы в регионе.

По заявлению США, "Катаиб Хезболла" тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.

В январе, после нападения на американскую базу в Иордании "Катаиб Хезболла" заявила, что приостанавливает атаки на американские войска, чтобы не ставить в неловкое положение иракские власти.

Тем не менее американцы устроили это покушение в среду вечером в багдадском районе Маштал. Это был точный удар по двигавшейся машине на оживленной улице.

Фото: Reuters

Центральное командование США заявило, что атака была проведена в 21:30 по местному времени, в результате был убит "командующий, ответственный за непосредственное планирование и участие в нападениях на силы США в регионе".

"На данный момент нет никаких признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения", — говорится в заявлении командования.

Когда на место происшествия прибыла команда "Би-би-си", там уже собрались толпы протестующих, скандировавших: "Америка — самый большой дьявол".

Американские войска почти ежедневно подвергаются ракетным и беспилотным ударам с тех пор, как в октябре началась война в секторе Газа.

Ответный удар с американских беспилотников непосредственно в иракской столице будет рассматриваться в регионе как серьезная эскалация со стороны Соединенных Штатов.

"Харакат аль-Нуджаба" — группировка, также обвиняемая в нападениях на американские войска — опубликовала заявление, в котором пообещала "целенаправленное возмездие" и пригрозила, что "эти преступления не останутся безнаказанными".

Но, вероятно, такая реакция со стороны США была неизбежной, и американская стратегия будет включать в себя удары не только по инфраструктуре военизированных группировок, но и покушения на их лидеров.

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