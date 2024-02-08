США обвиняют иракскую группировку "Катаиб Хезболла", которую они считают террористической, в частности, в нападении на американскую базу в Иордании, в результате которого в январе погибли три американских военнослужащих.
Основанная после вторжения США в Ирак военизированная шиитская "Катаиб Хезболла" является одной из ключевых среди тех близких к Ирану группировок, которые в последние месяцы обстреливали американские базы в регионе.
По заявлению США, "Катаиб Хезболла" тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.
В январе, после нападения на американскую базу в Иордании "Катаиб Хезболла" заявила, что приостанавливает атаки на американские войска, чтобы не ставить в неловкое положение иракские власти.
Тем не менее американцы устроили это покушение в среду вечером в багдадском районе Маштал. Это был точный удар по двигавшейся машине на оживленной улице.
Фото: Reuters
Центральное командование США заявило, что атака была проведена в 21:30 по местному времени, в результате был убит "командующий, ответственный за непосредственное планирование и участие в нападениях на силы США в регионе".
"На данный момент нет никаких признаков сопутствующего ущерба или жертв среди гражданского населения", — говорится в заявлении командования.
Когда на место происшествия прибыла команда "Би-би-си", там уже собрались толпы протестующих, скандировавших: "Америка — самый большой дьявол".
Американские войска почти ежедневно подвергаются ракетным и беспилотным ударам с тех пор, как в октябре началась война в секторе Газа.
Ответный удар с американских беспилотников непосредственно в иракской столице будет рассматриваться в регионе как серьезная эскалация со стороны Соединенных Штатов.
"Харакат аль-Нуджаба" — группировка, также обвиняемая в нападениях на американские войска — опубликовала заявление, в котором пообещала "целенаправленное возмездие" и пригрозила, что "эти преступления не останутся безнаказанными".
Но, вероятно, такая реакция со стороны США была неизбежной, и американская стратегия будет включать в себя удары не только по инфраструктуре военизированных группировок, но и покушения на их лидеров.