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Вечером 8 февраля Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о встрече с Валерием Залужным. Президент поблагодарил генерала за 2 года защиты Украины.

"Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас", — написал Зеленский, добавив, то предложил Залужному и в дальнейшем быть в команде.

В свою очередь Валерий Залужный написал в Telegram, что "задания 2022 года отличаются от задач 2024 года".

"Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе. Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — написал он.

Залужный поблагодарил всех, кто рядом — команду Генштаба, Минобороны и президента и усилил уверенность, что украинцы обязательно победят.

Позже стало известно, что новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины", — отметил Зеленский.

Он считает, что Сырский — самый опытный украинский командующий.

"Он имеет успешный опыт защиты — провел Киевскую оборонную операцию. Он имеет также и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции… 2024-й год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, каковой являются Вооруженные силы Украины", — резюмировал президент.

Война в Украине продолжает меняться и требует новых подходов и стратегий. Поэтому было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook в четверг, 8 февраля.

Как сообщает Korrespondent.net, по его словам, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач — руководить нашими воинами во время войны с Россией. В то же время ВСУ и украинцы продемонстрировали миру то, что Украина будет бороться за свое и за своих, несмотря на то, с каким врагом она имеет дело.

По его словам, сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины.

"Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы. Слава Украине", — добавил министр.

https://youtu.be/L0daNKYXFgw

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