Мэр Киева Виталий Кличко выступил в поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне сообщений о возможной отставке военного и призвал власти Украины прекратить "политические интриги".

Он отметил, что во многом благодаря Залужному "украинцы по-настоящему поверили" в Вооруженные силы Украины. По словам киевского мэра, главком во время войны "прошел много сложных моментов".

"Но, к сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые делают сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное — боеспособность и слаженность армии и единство общества", — написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его мнению, общество не уверено, что "анонсированные намеками рокировки" направлены именно на это. "И это нужно учитывать. Но прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу. Бороться сегодня нужно за одно — за победу Украины", — заключил Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном сегодня интервью итальянскому телеканалу Rai News 24 подтвердил, что рассматривает возможность отправить в отставку Залужного. "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский планирует также уволить начальника Генерального штаба Сергея Шапталы.

Украинские и американские СМИ утверждали, что Зеленский сообщил Залужному о его скорой отставке с поста главкома ВСУ на встрече, прошедшей 29 января.

Кличко не в первый раз выступает в поддержку Залужного. В декабре прошлого года он согласился с заявлениям главнокомандующего ВСУ, который в интервью The Economist сказал, что война "зашла в тупик", а украинское наступление рискует смениться позиционной войной, которая может затянуться на годы

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