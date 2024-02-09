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В Балтийском море закончился сбор загрязнений от разлива нефти.

"Сбор загрязнений закончился вчера. Судно "Sakiai" вернулось, было собрано 25 кубометров эмульсионной воды. Работа экологов продолжается", — сообщил в пятницу пресс-секретарь Военно-морских сил Литвы Аудрюс Виткаускас.

По данным Департамента охраны окружающей среды Литвы, будут выяснять количество нефти, вылившейся в море.

В среду, в день инцидента, компания "Orlen Lietuva" сообщила властям, что вылилось около 300 литров нефти, но пятно длиной в девять километров и шириной в два километра говорит о гораздо большем объеме, считают в департаменте.

Утром в четверг остатки нефти достигли территориальных вод Латвии.

Литовские ведомства по охране окружающей среды сотрудничали со своими латвийскими коллегами в борьбе с загрязнением.

7 февраля около 8 утра на нефтяном терминале в Бутинге возле границы Латвии случилась утечка, и около 1400-1800 литров сырой нефти попало в Балтийское море.

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