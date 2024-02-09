В Балтийском море закончился сбор загрязнений от разлива нефти.

В среду, в день инцидента, компания "Orlen Lietuva" сообщила властям, что вылилось около 300 литров нефти, но пятно длиной в девять километров и шириной в два километра говорит о гораздо большем объеме, считают в департаменте.