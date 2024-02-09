"Сбор загрязнений закончился вчера. Судно "Sakiai" вернулось, было собрано 25 кубометров эмульсионной воды. Работа экологов продолжается", — сообщил в пятницу пресс-секретарь Военно-морских сил Литвы Аудрюс Виткаускас.
По данным Департамента охраны окружающей среды Литвы, будут выяснять количество нефти, вылившейся в море.
В среду, в день инцидента, компания "Orlen Lietuva" сообщила властям, что вылилось около 300 литров нефти, но пятно длиной в девять километров и шириной в два километра говорит о гораздо большем объеме, считают в департаменте.
Утром в четверг остатки нефти достигли территориальных вод Латвии.
Литовские ведомства по охране окружающей среды сотрудничали со своими латвийскими коллегами в борьбе с загрязнением.
7 февраля около 8 утра на нефтяном терминале в Бутинге возле границы Латвии случилась утечка, и около 1400-1800 литров сырой нефти попало в Балтийское море.