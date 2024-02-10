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На акции жен мобилизованных в Александровском саду были задержаны два журналиста. Позже их отпустили.

У Могилы Неизвестного Солдата в центре Москвы во время акции родственников мобилизованных "Пути домой" были задержаны как минимум два журналиста, в том числе корреспондентка онлайн-издания SOTAvision Екатерина Аникевич. Об том сообщили онлайн-издание "ОВД-Инфо" и Telegram-канал SOTA в субботу, 10 февраля.

Как следует из поста SOTAVision, Аникевич отпустили после проверки документов. Другого журналиста доставили в отделение полиции "Китай-город". Позже его также отпустили.

Ранее издание SOTAVision сообщило, что после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата жены мобилизованных отправились в штаб кандидата в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислава Даванкова, чтобы передать ему свои "наказы" и попросить политика о встрече для обсуждения возвращения их мужей с фронта. По дороге из штаба женщин преследовали неизвестные с камерами и в гражданской одежде, говорилось в другом посте.

Задержания участников акций в Екатеринбурге

Отмечается, что 10 февраля задержания прошли и на акции жен мобилизованных в Екатеринбурге. По данным "ОВД-Инфо", на площади Советской Армии были задержаны как минимум пять человек, их доставили в отделение полиции.

По данным "ОВД-Инфо", среди задержанных — Полина Берескина, Наталья и Елизавета Казанцевы, Иван Букин и Альберт Якупов. Берескина и Казанцева — активистки молодежного "Яблока". По сведениям издания It's My City, на всех пятерых задержанных в Екатеринбурге составили протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Жены и другие родственники россиян, мобилизованных для участия в войне РФ против Украины, еженедельно, по субботам возлагают цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Аналогичные акции проходят и в других городах РФ.

3 февраля на такой акции в Москве было задержано около 30 человек.

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