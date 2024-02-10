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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Вадима Сухаревского и Андрея Лебеденко заместителями нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом Зеленский сообщил во время очередного обращения к гражданам страны.

По словам президента Украины, Сухаревский будет отвечать за "беспилотные системы и развитие применения дронов", а Лебеденко — за "инновации, технологический компонент армии и боевых систем".

Как отметил Зеленский, назначения проводятся в рамках "перезагрузки команды управления в силах обороны".

"Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", — сказал Зеленский.

Он также назвал имена заместителей начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины: генерал Владимир Горбатюк будет заниматься "оперативной работой и работой штабов", а генерал Алексей Шевченко — логистикой.

8 февраля Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

На следующий день после увольнения Залужного президент Украины объявил и об увольнении начальника генерального штаба Сергея Шапталы. Новым главой генштаба он назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича.

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