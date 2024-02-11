Украинские военные вплотную приблизились к истощению запасов снарядов для ПВО, и если в ближайшее время не будет пополнений в виде новых западных поставок, то их хватит только до марта, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные чиновников США.

Источники издания среди военных аналитиков также отмечают, что при отсутствии поставок уже спустя месяц Украина с трудом сможет проводить локальные контратаки, а к началу лета может столкнуться с большими трудностями при отражении российских атак. Без военной помощи США, предупреждают эксперты, коллапс на фронте возможен уже в этом году.

Однако, отмечают собеседники NYT, России также будет сложно быстро создать достаточный потенциал для проведения крупного наступления на востоке Украины. По мнению военных экспертов, войска РФ будут продвигаться вперед с большими потерями.

Шольц и Байден призвали Конгресс США быстрее помочь Украине

Президент США и Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц 9 февраля на встрече в Вашингтоне призвали американский Конгресс как можно быстрее выделить новый пакет военной помощи Украине.

"Неспособность Конгресса США поддержать Украину равносильна преступной халатности. Это возмутительно", - заявил Байден. Сообщается, что федеральный канцлер в ходе встречи с американскими сенаторами накануне также призвал их к быстрому решению этого вопроса. "Германия и США должны сыграть важную роль в поддержании мира во всем мире", - сказал он.

8 февраля новый законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов прошел первое процедурное голосование в Сенате США. Однако, даже если он будет принят в итоговом голосовании, его должны будут также одобрить члены Палаты представителей, большинство мест в которой занимают республиканцы.

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