Предприниматель Илон Маск опроверг сообщения украинской разведки о том, что он якобы поставляет России терминалы спутникового интернета Starlink. В посте, выложенном в соцсети X вечером в четверг, 11 февраля, бизнесмен назвал подобные заявления "ложными новостями".

"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно", — написал Маск, добавив в комментариях к своему посту: "Даже если Путин назвал меня умным человеком, я не дам ему терминалы Starlink".

Илон Маск не ответил прямо на вопрос, может ли Россия использовать терминалы Starlink, приобретенные через посредников.

Главное управление разведки Минобороны Украины 11 февраля заявило, что войска РФ используют Starlink в зоне боевых действий, опубликовав в качестве доказательства фрагмент перехваченных переговоров российских военных. Издания Defense One и Astra сообщали, что терминалы Starlink могли быть поставлены в Россию через Дубай.

SpaceX в прошлом году запретила украинским военным использовать Starlink в наступательных целях, в том числе для управления беспилотниками.

В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, утверждалось, что в 2022 году предприниматель тайно поручил отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот. В ответ Маск заявил, что Starlink в Крыму не работает, а он отказался включить его по просьбе украинских военных, поскольку не мог допустить, чтобы его компания была "прямо замешана в войне и эскалации конфликта".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!