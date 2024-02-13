Министерство обороны Армении обвинило Вооруженные силы Азербайджана в атаке на позиции армянской армии в Сюникской области. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд", — утверждает министерство обороны Армении.

Позднее ведомство заявило, что в результате атаки два человека погибли, один получил ранения.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана утверждает, что "12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района". Ереван отрицает эти обвинения.

Позднее азербайджанские пограничники заявили, что провели "операцию возмездия" за "провокацию, совершенную вооруженными силами Армении", в результате был уничтожен армянский боевой пост. "На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами", — цитирует пограничников РБК.

Инцидент на границе Армении и Азербайджана произошел на фоне продолжающихся переговоров о заключении мирного договора между двумя странами. В сентябре Баку в результате военной операции вернул под свой контроль Нагорный Карабах; регион покинули около 100 тысяч этнических армян.

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