Президент США Джо Байден назвал "безмозглым и постыдным" заявление его потенциального соперника на президентских выборах Дональда Трампа о нежелании защищать тех союзников по НАТО, которые, по мнению экс-главы государства, сами слишком мало тратят на оборону.

Байден посвятил высказываниям Трампа часть своего заявления для прессы, главной темой которого был закон о многомиллиардной военной помощи Украине и другим союзникам и его прохождение через Конгресс.

Призвав спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона поставить законопроект на голосование и выразив уверенность, что он это голосование пройдет, Байден добавил, что последние высказывания Трампа добавляют срочности и важности делу поддержки Соединенными Штатами союзников.

"Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед русскими диктаторами. Позвольте мне совершенно четко заявить: я никогда не склонюсь. Да боже мой, это же безмозгло, это постыдно, это опасно. Это не по-американски", — так президент оценил высказывания экс-президента.

Дональд Трамп на прошлой неделе на митинге в Южной Каролине рассказал о разговоре, который будто бы был у него с лидером одной из стран НАТО на саммите альянса. Как рассказал политик, этот лидер поинтересовался, придут ли США на помощь его стране в случае нападения России, даже притом, что его страна не выполняет принятый в НАТО норматив военных расходов в 2% от ВВП.

"Я сказал: вы не заплатили, вы просрочили? — якобы ответил Трамп главе неназванной страны. — Нет, в таком случае я не буду вас защищать, более того, я буду поощрять их делать все, что им захочется. Вы должны платить по своим счетам".

Байден во вторник заявил, что Трамп относится к Североатлантическому альянсу как к инструменту вымогательства. "Пока я президент, если Путин нападет на союзника по НАТО, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО", — заверил Байден.

Перед этим, говоря о законопроекте о помощи Украине и другим союзникам, Байден обратился к членам Палаты представителей от Республиканской партии: "Вы собираетесь поддерживать Украину или вы собираетесь поддержать Путина? Вы за Америку или за Трампа?"

Байден — представитель Демократической партии, который к тому же всю жизнь занимался внешней политикой, и он считает, что США, как ведущая демократическая держава, обязаны активно участвовать в мировых делах и в том числе в борьбе с авторитарными режимами.

Трамп же с его лозунгом "Америка прежде всего" на словах всегда был склонен к изоляционизму и, в частности, неоднократно заявлял, что США не должны помогать тем союзникам по НАТО, которые не хотят выполнять норматив военных расходов в 2% ВВП.

Обязательство довести военные расходы до этого показателя страны НАТО взяли на себя еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма и развязывания войны в Донбассе. При этом достичь этого ориентира союзники пообещали друг другу очень нескоро — к 2030 году.

Полномасштабное вторжение России в Украину подстегнуло страны НАТО, и сейчас, по предварительным подсчетам альянса, эту норму выполняют 18 из 31 страны блока. США тратят на вооруженные силы 3,5% своего ВВП, и в абсолютных числах их военные расходы намного больше, чем расходы всех остальных членов НАТО вместе взятых.

Критики Трампа постоянно указывали, что его заявления, будто бы европейцы буквально "должны" Соединенным Штатам за то, что те их защищают, и что они "должны больше платить в бюджет НАТО", ложны по нескольким причинам.

Во-первых, размер военных расходов — это суверенное решение каждой страны, и тратит она эти деньги на свои вооруженные силы, а не вносит их в некий "бюджет НАТО".

Поэтому, во-вторых, США тратят на военные нужды эти сотни миллиардов долларов ежегодно, исходя прежде всего из собственных интересов и соображений — никакие союзники по НАТО не заставляют их это делать.

В-третьих, непосредственно на контингент и учения в Европе идет совсем небольшая доля военных расходов США, и считать весь их военный бюджет вкладом в дело защиты союзников по НАТО совершенно некорректно.

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