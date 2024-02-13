Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 12 февраля, раскритиковал высказывания экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны НАТО, если та сама не инвестировала достаточно в свою оборону. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине Шольц назвал эти слова Трампа "безответственными и опасными".

"Любой пересмотр гарантий коллективной обороны НАТО безответственен и опасен. Он служит только интересам России", — заявил канцлер ФРГ. Он подчеркнул, что взаимные гарантии стран Североатлантического альянса о коллективной защите применяются "неограниченно: все за одного, один за всех". Шольц добавил, что ФРГ в 2024 году потратит на нужды обороны не менее двух процентов своего ВВП, и будет впредь делать это "всегда".

Дональд Туск, в свою очередь, назвал слова Трампа "холодным душем" для Европы. По словам польского премьера, европейские страны, "рассчитывая на полное сотрудничество с США" в области безопасности, должны также сами инвестировать в свою обороноспособность. Ранее Туск встретился в Париже с Эмманюэлем Макроном, обсудив с ним развитие европейской оборонной промышленности и сотрудничество в области ядерной энергетики.

Трамп заявил, что позволит РФ делать с "неплательщиками" в НАТО "все, что она захочет"

Дональд Трамп, выступая в субботу на предвыборном митинге в Южной Каролине, пересказал свой якобы имевший место разговор с лидером одной из стран НАТО. "Один из президентов крупной страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и подвергнемся нападению со стороны России, вы нас защитите?", — заявил Трамп. Экс-президент США, по его словам, ответил, что в таком случае он не обеспечит этой стране защиту, и даже наоборот, будет поощрять РФ "делать все, что она захочет". "Вы должны платить по счетам", — сказал Трамп, как бы обращаясь к партнерам по НАТО.

На данный момент, Дональд Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Его последней соперницей в борьбе за номинацию от республиканцев осталась бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Выдвижению Трампа, возможно, не помешают даже ведущиеся против него судебные разбирательства — в том числе по делу о попытке изменить результаты предыдущих выборов и о штурме его сторонниками Капитолия.

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