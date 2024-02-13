Foto: AP/Scanpix/LETA

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 12 февраля, раскритиковал высказывания экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не встал бы на защиту подвергшейся нападению страны НАТО, если та сама не инвестировала достаточно в свою оборону. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине Шольц назвал эти слова Трампа "безответственными и опасными".

"Любой пересмотр гарантий коллективной обороны НАТО безответственен и опасен. Он служит только интересам России", — заявил канцлер ФРГ. Он подчеркнул, что взаимные гарантии стран Североатлантического альянса о коллективной защите применяются "неограниченно: все за одного, один за всех". Шольц добавил, что ФРГ в 2024 году потратит на нужды обороны не менее двух процентов своего ВВП, и будет впредь делать это "всегда".

Дональд Туск, в свою очередь, назвал слова Трампа "холодным душем" для Европы. По словам польского премьера, европейские страны, "рассчитывая на полное сотрудничество с США" в области безопасности, должны также сами инвестировать в свою обороноспособность. Ранее Туск встретился в Париже с Эмманюэлем Макроном, обсудив с ним развитие европейской оборонной промышленности и сотрудничество в области ядерной энергетики.

Трамп заявил, что позволит РФ делать с "неплательщиками" в НАТО "все, что она захочет"

Дональд Трамп, выступая в субботу на предвыборном митинге в Южной Каролине, пересказал свой якобы имевший место разговор с лидером одной из стран НАТО. "Один из президентов крупной страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим и подвергнемся нападению со стороны России, вы нас защитите?", — заявил Трамп. Экс-президент США, по его словам, ответил, что в таком случае он не обеспечит этой стране защиту, и даже наоборот, будет поощрять РФ "делать все, что она захочет". "Вы должны платить по счетам", — сказал Трамп, как бы обращаясь к партнерам по НАТО.

На данный момент, Дональд Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Его последней соперницей в борьбе за номинацию от республиканцев осталась бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Выдвижению Трампа, возможно, не помешают даже ведущиеся против него судебные разбирательства — в том числе по делу о попытке изменить результаты предыдущих выборов и о штурме его сторонниками Капитолия.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit