В Каире через посредников продолжаются переговоры между представителями ХАМАС и Израиля о прекращении огня и освобождении заложников.

Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс и глава "Моссада" Дэвид Барнеа встретились с посредниками из Египта и Катара. В среду источник в ХАМАС сообщил агентству AFP, что делегация группировки направилась в Каир для встречи с посредниками.

Как передают палестинские СМИ, глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал ХАМАС как можно быстрее заключить соглашение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, жестко осуждающий действия Израиля в Газе, также прибыл в Каир в среду для переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал переговоры конструктивными и идущими в верном направлении.

Однако Вашингтон уже неоднократно давал понять, что не поддержит ни одну наземную операцию в Рафахе без "надежного плана" по защите гражданского населения.

Город Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом — последний крупный населенный пункт анклава, пока избежавший масштабных операций израильских войск. Это также главный перевалочный пункт для гуманитарной помощи, поступающей в Газу.

В ночь на понедельник Армия обороны Израиля начала интенсивные авиаудары по Рафаху, в котором укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы сектора Газа после начала военной операции израильских войск. Это более половины всего населения анклава.

Глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс заявил, что любая военная операция "может привести к побоищу".

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррич заявил Би-би-си, что ООН не будет участвовать в принудительной эвакуации.

"Это потребовало бы огромной работы и основательного планирования в мирное время, но можно себе представить, каково это делать в зоне активного конфликта и в районах, где есть неразорвавшиеся боеприпасы, где есть разрушенные здания, которые небезопасно использовать", — сказал он.

По его словам, главное сейчас — добиться паузы в боевых действиях и освобождения заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что гражданские лица в Рафахе нуждаются в защите, сказав, что сейчас они беззащитны и уязвимы.

Байден отметил, что любая крупная военная операция в городе не должна проводиться без надежного плана по обеспечению безопасности живущих там людей.

"И мы с самого начала четко заявили, что выступаем против любого принудительного перемещения палестинцев из Газы", — добавил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что добиться полной победы без уничтожения последних батальонов ХАМАС в Рафахе невозможно. Он также настаивает на том, что военное давление поможет освободить заложников.

В ходе рейда в Рафахе в понедельник израильские военные действительно освободили двух заложников. Однако в сумме усилиями военных пока удалось спасти лишь троих, включая освобожденных в понедельник — еще одну женщину-военнослужащую удалось вызволить в ходе спасательной операции в первые недели войны.

Во время недельного перемирия в прошлом году более 100 человек были освобождены в обмен на освобождение из израильских тюрем 240 заключенных палестинцев. Три заложника были по ошибке убиты израильскими военными в декабре. По словам израильских официальных лиц, около 30 заложников, захваченных 7 октября, погибли либо во время нападения ХАМАС, либо уже в заточении в Газе.

Израиль тем временем продолжает операции на юге анклава. По данным палестинской стороны, в среду израильские военные распорядились об эвакуации больницы Насер в Хан-Юнисе — одной из немногих, все еще функционирующих в секторе. Неясно, касается ли распоряжение об эвакуации только перемещенных лиц, которые нашли там убежище, или распространяется также на пациентов и медицинский персонал.

Как сообщило в среду министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, с начала конфликта по меньшей мере 28,5 тыс. палестинцев погибли и более 68 тыс. получили ранения. За последние сутки, согласно этим же данным, 103 палестинца были убиты и 145 ранены. Возможности независимо установить степень правдоподобности этих цифр нет.

Во вторник ЮАР, ранее выдвинувшая обвинения в геноциде против Израиля в Международном суде, заявила, что подала в суд "экстренный запрос" с просьбой установить, являются ли военные операции Израиля в Рафахе нарушением временных постановлений, вынесенных судьями в январе. Эти постановления призывали Израиль принять более активные меры для защиты гражданского населения.

Израиль категорически отрицает обвинения в геноциде и утверждает, что проводит операции в соответствии с международным правом. Он обвиняет ХАМАС в большом количестве жертв, поскольку боевики ведут боевые действия и запускают ракеты в густонаселенных жилых районах.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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