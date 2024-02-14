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Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о некой "серьезной угрозе национальной безопасности" США. По данным источников СМИ, эта угроза связана с Россией.

"Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу", — сказал Тернер, не предоставив никакой дополнительной информации.

Ранее в среду Майк Тернер направил конгрессменам письмо, в котором говорилось о некоем "дестабилизирующем иностранном военном потенциале", представляющем собой неотложную проблему.

В письме говорилось, что Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал 13 февраля за предоставление законодателям доступа к определенной информации по этому вопросу и дал конгрессменам время до пятницы на ознакомление с ней.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать суть угроз, но сообщил, что его удивило решение Тернера выступить с заявлением, поскольку он планировал встретиться с лидерами Конгресса в четверг.

"Я немного удивлен тем, что конгрессмен Тернер сделал публичное заявление сегодня, в преддверии запланированной встречи, на которой мы должны будем все вместе встретиться с нашими специалистами по разведке и обороне", — сказал Салливан на брифинге.

Что за угроза?

Телекомпания CNN сообщила со ссылкой на источники, что угроза связана с Россией. Собеседники агентства, знакомые с разведданными, охарактеризовали их как "очень чувствительные".

Один из источников заявил, что "речь идет о крайне тревожном и дестабилизирующем российском потенциале, о котором стало известно недавно".

Агентство Reuters уточняет со ссылкой на два осведомленных источника, что угроза может быть "связана с Россией и операциями в космосе".

При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон попытался успокоить общественность, сказав, что никаких причин для тревоги нет.

"Мы хотим заверить всех, что у руля находятся надежные люди, — сказал он. — Мы работаем над этим, и нет причин для беспокойства".

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