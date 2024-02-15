Суд в Норвегии отказал неонацисту Андресу Брейвику, отбывающему 21-летний срок за убийство 77 человек в 2011 году, в удовлетворении иска, в котором он жаловался на "бесчеловечные" условия содержания в тюрьме.

45-летний Брейвик после вынесения приговора содержался отдельно от других заключенных в тюрьмах строгого режима; в иске он утверждал, что подобные условия нарушают его права.

Он подал в суд на государство, утверждая, что его длительная изоляция была нарушением Статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.

Во время слушаний, проходивших в целях безопасности в спортзале тюрьмы "Рингерике", Брейвик заявил, что он страдает депрессией и зависим от антидепрессантов. Власти он обвинил в попытке "подтолкнуть его к самоубийству".

Норвежские власти утверждают, что строгие, но при этом комфортные условия, в которых содержится Брейвик, оправданы, учитывая риск, который он представляет для окружающих.

"У Брейвика хорошие условия содержания в тюрьме и относительно большая свобода в повседневной жизни", — заявила судья Биргитте Колруд, которую цитирует AFP.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу возле правительственных учреждений в Осло, убив восемь человек, а затем застрелил еще 69 человек, в основном подростков, в летнем лагере на острове Утойя.

В 2012 году его приговорили к 21 году тюремного заключения — этот срок может быть продлеваться, пока Брейвик представляет угрозу.

В тюрьме у Брейвика есть три отдельные комнаты: спальня, кабинет и небольшой тренажерный зал. Он также может пользоваться общими зонами — кухней, гостиной и комнатой для свиданий.

В камере у него есть телевизор, игровая приставка Xbox и три попугая.

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