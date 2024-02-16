По его словам, ВСУ удерживали эти позиции до тех пор, пока это позволяло эффективно сдерживать российские войска. "Тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции", — отметил Тарнавский. В настоящее время идет перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях, пояснил генерал. Кроме того, в плановом порядке усиливаются подразделения.
ВСУ: Россияне несут большие потери
Между тем Telegram-канал "Инсайдер UA" со ссылкой на Тарнавского пишет, что в Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений. Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, маневры с переходом на новые позиции при необходимости будут проводиться и далее, указал командующий. По его словам, россияне несут огромные потери в живой силе, только 15 февраля эти потери составили 711 человек — максимальный показатель с начала года.
По данным "Инсайдер UA", украинские подразделения вынуждены оставлять позиции в Авдеевке, поскольку "их просто сравнивают с землей", а "в некоторых случаях ВСУ не видят целесообразности в их удержании". По данным издания, против 3-й отдельной штурмовой бригады, защищающей город, сражаются не менее 15 тысяч россиян.
Оборона Авдеевки и российское наступление
Накануне Александр Тарнавский назвал обстановку в Авдеевке "сложной, но контролируемой". По его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и подготовлены новые позиции. При этом ожесточенные бои идут в черте города, украинские войска "применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага", написал он в Telegram-канале. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал всю необходимую поддержку украинским военным на восточном фронте. "Делаем максимум для того, чтобы наши воины сохраняли достаточные управленческие и технологические силы, чтобы сохранить больше украинских жизней", — заявил он.
В свою очередь Генштаб ВСУ заявил, что российская армия "не оставляет попыток окружить Авдеевку", за минувшие сутки были отражены 34 российские атаки. Для подкрепления обороняющих Авдеевку подразделений туда была переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада, созданная на базе полка "Азов". Собирающий и анализирующий информацию из открытых источников украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что части ВС РФ продвигаются на северных и южных направлениях Авдеевки.
Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года, при этом сообщалось об их высоких потерях. Сообщалось, что целью непрекращающихся атак на город является в том числе полный захват Донецкой области, который может стать "подарком Путину", приуроченным к президентским выборам в РФ.