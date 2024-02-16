Вооруженные силы Украины после продолжительных ожесточенных боев покидают свои позиции на юго-восточной окраине города Авдеевка Донецкой области. Командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" решило отвести подразделения с позиции "Зенит" для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сообщил в Telegram-канале в пятницу, 16 февраля, командующий "Таврией" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, ВСУ удерживали эти позиции до тех пор, пока это позволяло эффективно сдерживать российские войска. "Тактически занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции", — отметил Тарнавский. В настоящее время идет перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях, пояснил генерал. Кроме того, в плановом порядке усиливаются подразделения.

ВСУ: Россияне несут большие потери

Между тем Telegram-канал "Инсайдер UA" со ссылкой на Тарнавского пишет, что в Авдеевке нет заблокированных украинских подразделений. Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки, маневры с переходом на новые позиции при необходимости будут проводиться и далее, указал командующий. По его словам, россияне несут огромные потери в живой силе, только 15 февраля эти потери составили 711 человек — максимальный показатель с начала года.

По данным "Инсайдер UA", украинские подразделения вынуждены оставлять позиции в Авдеевке, поскольку "их просто сравнивают с землей", а "в некоторых случаях ВСУ не видят целесообразности в их удержании". По данным издания, против 3-й отдельной штурмовой бригады, защищающей город, сражаются не менее 15 тысяч россиян.

Оборона Авдеевки и российское наступление

Накануне Александр Тарнавский назвал обстановку в Авдеевке "сложной, но контролируемой". По его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и подготовлены новые позиции. При этом ожесточенные бои идут в черте города, украинские войска "применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага", написал он в Telegram-канале. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал всю необходимую поддержку украинским военным на восточном фронте. "Делаем максимум для того, чтобы наши воины сохраняли достаточные управленческие и технологические силы, чтобы сохранить больше украинских жизней", — заявил он.

В свою очередь Генштаб ВСУ заявил, что российская армия "не оставляет попыток окружить Авдеевку", за минувшие сутки были отражены 34 российские атаки. Для подкрепления обороняющих Авдеевку подразделений туда была переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада, созданная на базе полка "Азов". Собирающий и анализирующий информацию из открытых источников украинский OSINT-проект DeepState сообщил, что части ВС РФ продвигаются на северных и южных направлениях Авдеевки.

Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года, при этом сообщалось об их высоких потерях. Сообщалось, что целью непрекращающихся атак на город является в том числе полный захват Донецкой области, который может стать "подарком Путину", приуроченным к президентским выборам в РФ.

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