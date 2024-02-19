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Армии США пришлось оплатить счета на сотни миллионов долларов в поддержку ВСУ в течение последних нескольких месяцев, поскольку перспективы финансирования Украины в Конгрессе остаются неопределенными.

Как передает CNN, армейские чиновники все больше обеспокоены тем, что без нового финансирования им придется экономить деньги на других важных проектах, чтобы и дальше поддерживать Киев.

С октября 2023 года, начала финансового года, армия потратила более 430 млн долларов на различные операции, включая обучение украинских войск, транспортировку техники и переброску американских войск в Европу. Эти счета были оплачены командованием США в Европе и Африке.

"По сути, мы делаем это за счет армейских запасов", — сказал CNN высокопоставленный военный чиновник.

Без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования Украины командование имеет примерно 3 млрд долларов на оплату оперативных расходов, общая сумма которых составляет 5 млрд долларов, пояснил другой высокопоставленный военный чиновник.

Сюда входят операции, связанные с поддержкой Киева — обучение и переброска вооружений и техники в Польшу и Украину, а также другие операции американского командования по всей Европе и Африке.

Если Конгресс не примет законопроект о новом финансировании Украины в течение нескольких месяцев, американским военным придется принимать трудные решения и отказываться от менее важных проектов — таких как строительство казарм или стимулирование призыва на военную службу, говорят представители Пентагона.

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