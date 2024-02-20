Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на день рождения российский лимузин, тем самым нарушив санкции, введенные Советом безопасности ООН против Пхеньяна из-за ядерной программы КНДР. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Санкции Совбеза ООН запрещают, в частности, ввозить в Северную Корею предметы роскоши, включая люксовые автомобили.

Ранее северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что 18 февраля Путин подарил Ким Чен Ыну "личную машину российского производства". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о машине марки Aurus. Ее модель Песков уточнять не стал, но, как пишут российские СМИ, это, скорее всего, лимузин Aurus Senat, на котором ездит сам Путин. Именно такой автомобиль президент РФ показывал Киму в сентябре 2023 года, когда тот находился с визита в России. Согласно российским источникам, цена Aurus Senat начинается с 41 млн рублей (около 410 тысяч евро).

По данным Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, с августа 2023 года Пхеньян осуществил 10 поставок оружия Москве, отправив в общей сложности около 1 млн артиллерийских снарядов, которые используются в войне в Украине. Ряд экспертов, ссылаясь на американские спутниковые снимки, утверждают, что КНДР также передала российским военным баллистические ракеты. И Москва, и Пхеньян, категорически отвергают обвинения в такого рода поставках.

Ранее, в сентябре 2023 года Владимир Путин заявлял, что Россия соблюдает все ограничения, введенные Совбезом ООН против Северной Кореи. Однако в начале февраля американское издание The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах, сообщило, что Москва разблокировала часть северокорейских активов в российском банке, замороженных в связи с санкциями ООН.

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