Бывший информатор ФБР Александр Смирнов сообщил следствию, что передал ФБР ложные сведения о вовлечении сына президента США Хантера Байдена в коррупционные схемы в Украине с подачи российских спецслужб.

Как сообщает телекомпания CNN, обвинение сообщило эту информацию суду во вторник во время слушаний об избрании Смирнову меры пресечения. По словам прокуроров из команды спецпрокурора Дэвида Вайса, проводящего расследование по обвинениям в коррупции против сына президента США Хантера Байдена, во время допроса Александр Смирнов не только признался, что солгал, но и заявил, что в передаче ему ложной информации участвовали "лица, связанные с российской разведкой".

Александр Смирнов был арестован в США 16 февраля по обвинению в сообщении ложных сведений ФБР и подделке документов. Во время предвыборной кампании Джо Байдена на пост президента, Смирнов сообщил ФБР, что якобы встречался с руководителями украинской нефтедобывающей компании "Бурисма" в 2015 и 2016 годах.

Он утверждал, что руководители компании сказали ему, что наняли Хантера Байдена для "защиты от проблем с помощью его отца". Смирнов также сообщал, что руководители “Бурисмы” заплатили взятки как самому Джо Байдену, так и его сыну - по $5 миллионов каждому еще в период, когда Джо Байден был вице-президентом, якобы для того, чтобы закрыть уголовное расследование Генеральной прокуратуры Украины против компании.

Эти обвинения использовал во время своей предвыборной кампании тогдашний президент США республиканец Дональд Трамп. Он также пытался заставить президента Украины Владимира Зеленского в обмен на военную помощь Украине провести расследование против Хантера и Джо Байденов. Заморозив передачу Украине пакет военной помощи объемом в 391 млн долларов, Трамп в телефонном разговоре просил Зеленского “оказать ему услугу” и начать расследование. На основании этих угроз Палата представителей Конгресса США подвергла Дональда Трампа импичменту.

На обвинениях Смирнова базируется также и нынешнее расследование по обвинению в коррупции, которое проводит республиканский Конгресс против Джо Байдена. Кроме того, на этих же утверждениях основано расследование против его сына Хантера. Теперь оба расследования могут развалиться.

По словам прокуроров, Александр Смирнов утверждает, что и сейчас поддерживает контакты с высокопоставленными представителями российских спецслужб и продолжает распространять ложные заявления. Обвинение заявило, что располагает не только заявлениями самого Смирнова, но и доказательствами того, что они были ложными и требовало поместить его под стражу на время следствия, утверждая, что он может скрыться. Суд однако, решил оставить Смирнова под домашним арестом. Он будет обязан сдать свои паспорта и постоянно носить GPS-датчик. Защита Александра Смирнова настаивает на его невиновности.

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