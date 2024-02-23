В пятницу в Украине погиб литовец Тадас Тумас, воевавший против российской армии, сообщает новостной портал 15min.

Эту информацию подтвердил порталу Сигитас Маляускас, коллега погибшего, руководитель инструкторской миссии в Украине "Змеиный остров".

По информации, литовец и украинец перевозили мины на передовую под Бахмутом, когда их машину сбил российский беспилотник. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, подтвердил 15min информацию о литовце, который воевал и погиб в Украине.

По данным 15min, это первый литовец, погибший в боевых действиях в Украине. Ранее сообщалось о нескольких раненых в боях литовских бойцах. Также сообщалось и об одном погибшем литовце, но позже уточнили, что это произошло не в результате боевых действий.

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