Белый дом объявил о введении 500 новых санкционных мер против России, связанных с войной в Украине и смертью Алексея Навального.

Ограничения будут нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, участников сети закупок, лиц, уклоняющихся от санкций, а также на ответственных за тюремное заключение Навального, сообщает "Медуза" со ссылой на пресс-релиз Белого дома.

Кроме того, новые экспортные ограничения будут введены в отношении почти 100 организаций, оказывающих поддержку «российской военной машине». В заявлении говорится, что Белый дом принимает меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов.

Санкции «гарантируют, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны», объявил президент США Джо Байден. Вместе с этим он добавил, что поручил своей команде усилить поддержку «гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире».

Также Байден призвал палату представителей США одобрить двухпартийный законопроект о выделении военной помощи Украине.

Подробный список ограничительных мер пока не опубликован.

Как сообщал портал Delfi, накануне второй годовщины полномасштабной войны очередной Евросоюз ввел 13-й по счету пакет санкций против России.

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