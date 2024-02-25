Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года войны на Украине погибла 31 тысяча украинских солдат, а потери российской армии в шесть раз больше, сообщает агентство LETA со ссылкой на BBC и AP.

Зеленский заявил на пресс-конференции, что, по украинским оценкам, Россия потеряла около 180 тысяч человек, а ее общие необратимые потери приближаются к полумиллиону человек.

"В этой войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, не то, что врут Путин и его лживое окружение. Однако каждая из этих потерь - большая жертва для нас", - отметил он.

Украина до сих пор не обнародовала официальных данных о своих потерях. Россия тоже этого не делала.

Три дня назад в интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский заявил, что соотношение потерь между Украиной и Россией составляет один к пяти.

"На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат", - сказал тогда украинский президент.

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