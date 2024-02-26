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Полиция Копенгагена и Секретная служба Дании приняли решение завершить расследование о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", произошедших в сентябре 2022 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте датской полиции.

В ходе расследования ведомство пришло к выводу, что "имел место преднамеренный саботаж" газопроводов. "На протяжении всего расследования датские власти сотрудничали с иностранными партнерами. Проведенное расследование было одновременно сложным и всеобъемлющим", — отметили в полиции.

В то же время, поскольку инцидент произошел за пределами территориальных вод Дании, у властей страны нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

В феврале с аналогичным заявлением выступила прокуратура Швеции — ведомство по итогам проверки не выявило причастности к инциденту шведских подданных и юрлиц. В Стокгольме подчеркнули, что передадут все собранные материалы коллегам в Германии, которые продолжают собственное расследование.

Взрывы на "Северных потоках" произошли около острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

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