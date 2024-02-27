Президент США Джо Байден заявил, что новое прекращение огня между Израилем и ХАМАС может начаться уже в понедельник и продлиться на время Рамадана. В рамках сделки также ожидается освобождение заложников, удерживаемых в Газе.

"Мы близки к этому, — сказал Байден в понедельник. — Мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьемся прекращения огня".

По словам американского президента, достигнута "принципиальная договоренность" о временном перемирии на период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется 10 или 11 марта в зависимости от лунного календаря.

"Израильтяне договорились о том, что они не будут вести деятельность и во время Рамадана, чтобы дать нам время освободить всех заложников", — сказал Байден.

Переговоры все еще продолжаются при участии посредников из Египта, Катара и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во вторник в Париже ожидают эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Шейх Тамим встретился с главой ХАМАС Исмаилом Ханией в Дохе, чтобы добиться "немедленного и постоянного соглашения о прекращении огня", сообщило официальное агентство новостей Катара.

Ранее неназванный израильский чиновник сообщил новостному сайту Ynet, что "направление развития событий позитивное".

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее заявил, что за последние несколько дней в переговорах об освобождении израильских заложников был достигнут прогресс, но пока неясно, согласится ли ХАМАС на последние предложения посредников.

"Мы достигли прогресса в ходе переговоров между Египтом, Израилем, США и Катаром", — сказал Миллер.

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