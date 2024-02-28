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Высокопоставленный представитель одного из европейских оборонных ведомств заявил британской газете Financial Times, что в Украине находятся бойцы спецназа стран Запада, сообщает Meduza.io.

"Все знают, что в Украине есть западные спецназовцы — просто они не признали этого официально", — заявил источник на условиях анонимности.

Так собеседник издания прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Источник FT считает, что заявление Макрона направлено на то, чтобы создать двусмысленность и сдержать Россию.

Заявление Эммануэля Макрона, допустившего отправку европейских войск в Украину, не поддержали во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии, Швеции, Польше, Италии, а также в Великобритании, США и в блоке НАТО. В Кремле заявили, что отправка войск из Европы в Украину сделает неизбежным прямой конфликт между Россией и НАТО.

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