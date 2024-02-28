Тезис о "русском городе Киеве" по-прежнему периодически звучит в российских пропагандистских СМИ. Вместе с тем, по состоянию на конец февраля 2024 года концентрации российских сил и создания ударных группировок для нового похода на Киев нет.

Более того, начало формирования таких группировок в Беларуси или Брянской и Курской областях РФ будет сразу заметно для разведки.

Снова достичь оперативной внезапности, как в феврале 2022 года, когда российские десантно-штурмовые колонны за несколько дней дошли до пригородов Киева, армии России уже не удастся. Но при этом, говорят эксперты, готовиться нужно ко всему.

Так может ли российская армия снова попытаться захватить Киев и какие факторы могут говорить о подготовке к этому?

Как россияне наступали на Киев в 2022 году



24 февраля 2022 года наступление российских батальонно-тактических групп (БТГ) с севера на Киев был одним из приоритетов вторжения.

Колонны двигались сразу с нескольких направлений: Глухов-Конотоп-Нежин, Сумы-Прилуки, Тростянец-Гадяч.

Но основными российскими силами была группировка, которая зашла из Беларуси через Чернобыльскую зону, а также группа, которая наступала с другой стороны Днепра: от Чернигова к Броварам, пригороду Киева.

Усилить продвижение к Киеву должен был десант в Гостомель, высаженный уже в первый день полномасштабного вторжения и, вероятно, аналогичный десант в аэропорт в Василькове, чего россиянам сделать не удалось.

В анализе британского Королевского института исследований обороны и безопасности (RUSI), среди авторов которого есть также экс-командующий элитных десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский, отмечается, что "северная ось была главным направлением, целью которого было окружение и захват Киева".

"Для этого россияне сформировали две группы войск, которыми руководили с командного пункта Восточного военного округа. Одну группу сформировали в Гомельской области Беларуси, она использовала тактический знак „V" с приказом атаковать Киев вдоль правого (западного) берега реки Днепр. Вторую сформировали в Брянской области России, у нее был тактический знак „О" с приказом окружить Киев с левого (восточного) берега", — пишут эксперты RUSI.

Авторы добавляют, что "гомельская" группировка разделялась на подразделения, которые должны были перерезать пути снабжения Киева с запада и части, в задачу которых входил непосредственный вход в украинскую столицу.

Численность обеих основных групп оценивают в примерно 40 БТГ, или 25-35 тыс. бойцов.

Такую неопределенность в цифрах можно объяснить тем, что российские БТГ насчитывали разную численность бойцов (от 400 до 800) и были укомплектованы разной техникой и вооружением.

Авторы доклада RUSI со ссылкой на "„матрицу синхронизации" 1-й танковой армии, захваченную около Киева в марте 2022 года", утверждают, что россияне рассчитывали выполнить все свои основные боевые задачи в течение 10 дней вторжения, после чего оставалась зачистка отдельных остатков ВСУ и "националистических подразделений".

А полная аннексия Украины должна была завершиться до августа 2022 года.

Расчет на "десять дней" выглядит не таким уж фантастическим, если учесть, что на юге Украины российской армии удалось фактически за неделю захватить сухопутный коридор в Крым и окружить Мариуполь.

Однако все планы россиян по наступлению на Киев сорвали ВСУ — действия маневренных пехотных подразделений, эффективная работа разведки и артиллерии, а также то, что украинская противовоздушная оборона смогла устоять и возобновить скоординированную работу после первых дней большого вторжения.

"Неудачные попытки наступления на Киев, в которых систематически уничтожали войска противника на всех направлениях, продолжались до 19 марта, когда подразделения Вооруженных сил РФ перешли к обороне и начали окапываться. Впоследствии, в результате контрнаступления ВСУ, остатки российских подразделений до начала апреля покинули территорию Киевщины", — сказано в аналитической справке Генштаба ВСУ, которую получила Украинская служба Би-би-си.

Новое наступление



О желании "захватить Киев" периодически говорят как российские "военкоры", так и политики разного уровня.

В своем интервью заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился мыслями о том, где нужно "остановиться" России. "Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта, — говорил бывший президент и премьер-министр России (цитата по агентству ТАСС). — Хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки".

Но реальной подготовки россиян к "походу на Киев" сейчас не видно, говорят военные.

В январе теперь уже бывший командующий оперативно-стратегической группировки ВСУ "Север" Сергей Наев писал, что на участке его ответственности (а это, в частности, и Киевская область), "накопления сил врага не замечается".

При этом, по его информации, около севера Украины россияне держат группировку в размере около 20 тыс. военных. Еще до 2 тыс. бойцов около украинской границы сосредоточила Беларусь.

С того времени никаких официальных новостей об увеличении численности российских войск на условном "киевском" направлении не поступало.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на недавнем форуме "Украина. Год 2024" также отрицал существование планов повторной попытки продвижения российской армии с севера: "Уже два года пугают: сейчас придут оттуда, оттуда… Я уже устал всем отвечать. Это не так".

Однако все военные эксперты, опрошенные Украинской службой Би-би-си, допускают, что новое наступление на Киев все же возможно.

"К этому надо быть готовым, потому что это война. В любой момент они могут начать какие-то движения", — говорит Роман Погорелый, сооснователь и аналитик группы DeepState.

"Могут из Черниговской области наступать. Могут через Сумы на Прилуки. Могут с Востока. Могут с Юга вдоль Днепра. Но из Беларуси — наиболее короткий путь", — отмечает координатор другой мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

При этом он добавляет, что сейчас нет признаков того, что россияне готовы "проводить глубокие операции в сторону Киева".

А глава правления фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в эфире подкаста "Фронтова поплава" рассказал, что угроза повторного наступления на Киев в последние месяцы все же выросла.

"Есть ли такая угроза? Есть. Больше ли она сейчас, чем полгода назад? Наверняка, да. Нарастает ли тенденция к этому? Наверняка, да. Понимают ли эту тенденцию в Украине? Наверняка, да. Готовятся ли? Да", — объяснил он.

"Точно кто-то на кого-то будет в следующем году наступать, потому что не может война идти иначе. Всегда кто-то владеет стратегической инициативой и пытается ее реализовать. И всегда есть другая сторона, которая переходит в стратегическую оборону, чтобы истощить наступающие силы противника, перехватить стратегическую инициативу и пойти в контрнаступление. Это „база" войны", — отметил Тарас Чмут.

И добавил, что "год будет непростым".

Признаки подготовки



Есть набор вполне четких сигналов, которые будут свидетельствовать о подготовке нового наступления на Киев с территории Беларуси или ближайших к украинской столице областей России.

Эти индикаторы были и в феврале 2022 года, но тогда их частично расценивали как элементы политического давления Москвы.

"Когда начнется процесс развертывания россиян, то мы его увидим. У военных есть признаки оперативного развертывания войск: транспортные коммуникации работают в определенном режиме, есть признаки на местности, есть подготовка госпиталей и другие элементы", — говорит Константин Машовец.

По разным оценкам, такое развертывание можно будет увидеть по меньшей мере за месяц до реальных действий, а, возможно, и раньше — движение больших соединений в условиях спутниковой разведки спрятать невозможно.

Вместе с тем, российское командование может прибегнуть к имитации наступления на Киев, чтобы оттянуть силы с других направлений.

"Противник может заниматься оперативной игрой и вводить в заблуждение. С реальным сосредоточением какой-то численности войск", — предупреждает Машовец.

"Нужно готовиться к любым вариантам. В Авдеевке россияне вообще пролезли через трубу коллектора", — добавляет Роман Погорелый.

Однако реальное наступление на Киев точно будет отличаться от действий диверсионных групп, которые и так постоянно происходят на севере Украины, но не всегда попадают в информационные сводки.

Это может быть только общевойсковая операция при участии десятков тысяч российских военных. Поэтому одним из главных индикаторов нового наступления на Киев может быть новая волна открытой (а не скрытой, как сейчас) мобилизации в РФ, говорят эксперты.

"Проблема в том, какие задачи будет ставить российское военно-политическое руководство. Если у них стоит задача сохранить под контролем те территории, которые у них сейчас есть, и создавать давление на украинские позиции, то им хватает и этой группировки. Смысла объявлять какую-то масштабную открытую мобилизацию нет", — говорил аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков в интервью каналу "Милитарный"

"Если какой-то мобилизации после так называемых „выборов президента России" не объявят, это означает, что Россия выбрала именно такую стратегию [удерживание захваченных территорий — Ред.]. Если объявят, то это означает что они готовятся, возможно, на одном-двух добавочных направлениях что-то попробовать, — добавил он. — Наиболее вероятное потенциальное направление, которое называют, это стык Сумской и Харьковской областей. Но пока мы не видим признаков этого".

Выборы президента РФ состоятся 15–17 марта.

Вывод: Киев должен быть готов



Для повторного наступления на Киев россиянам нужно будет сосредоточить десятки бойцов и техники. А с учетом фортификации и других элементов подготовки украинской армии на севере, это означает необходимость в намного большей группировке.

"На начальном этапе наступало от 30 до 35 тыс. россиян вместе с резервами. Но сейчас стратегической и оперативной внезапности у них не будет. Значит, группировка явно должна быть большей", — считает Константин Машовец.

Вероятно, россиянам теперь придется собрать значительно больше сил на "киевском направлении", до 100-120 тысяч.

Точно так же без "оперативной внезапности" уже вряд ли возможно стремительное продвижение российских колонн на БМП и БМД вглубь Киевской области на десятки километров в день, как и новый десант на аэродроме, как было в Гостомеле.

Но все это не отменяет общей угрозы для Киева.

Кроме того, потенциальными направлениями нового большого наступления может быть не Киев, а другой город или объект, например, Харьков, Хмельницкая или Ровненская АЭС (об ожиданиях оккупации этих станций белорусскими силами в начале большого вторжения идет речь в уже упомянутом исследовании RUSI).

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