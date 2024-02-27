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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увольнении в запас срочников, у которых во время военного положения завершился срок военной службы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верховной рады в понедельник, 26 февраля.

Согласно тексту закона, речь идет о военнослужащих срочной службы, которые были призваны в 2021 году, однако из-за начала войны России против Украины процесс их увольнения в запас был отложен. Уточняется, что конкретные сроки и параметры демобилизации будут обозначены в президентском указе, который украинский президент подпишет отдельно.

Призыв на срочную службу в Украине не проводился с весны 2022 года. С того времени Зеленским была отложена демобилизацию срочников, призванных на службу до начала войны.

Законопроект о демобилизации срочников ранее приняла Верховная рада

23 февраля Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о демобилизации военнослужащих срочной службы. По данным украинских депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка, за законопроект проголосовали все 319 парламентариев.

По словам Гончаренко, в конечном виде в законопроект, внесенный 22 февраля Владимиром Зеленским, было включено положение о том, что во время мобилизации военные не могут быть вновь призваны на службу в течение 12 месяцев со дня их увольнения в запас.

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