Три кабеля под Красным морем, которые обеспечивают глобальный Интернет и телекоммуникации, были перерезаны. Это случилось потому, что водный путь остается целью йеменских повстанцев-хуситов, заявили официальные лица в понедельник, 4 марта.
Что именно перерезало кабели, остается неясным. Высказывались опасения по поводу того, что кабели стали целью кампании хуситов, которую повстанцы описывают как попытку оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну с ХАМАСом в секторе Газа. Однако хуситы отрицают нападение.
Также в результате ракетной атаки хуситов в Аденском заливе загорелся корабль, но никто не пострадал.
Подробнее о хуситах можно прочитать здесь.
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