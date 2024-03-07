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Американские чиновники сообщили, что в результате ракетного удара со стороны хуситов в Аденском заливе около берегов Йемена был поврежден сухогруз True Confidence. При ударе погибли три члена экипажа — это первый случай, когда обстрелы торговых судов, которые ведут хуситы, привели к человеческим жертвам.

Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена и пользующиеся поддержкой Ирана, ранее предупреждали, что будут продолжать нападения на любые суда, которые проходят через Красное море и направляются в Израиль. Они говорят, что таким образом поддерживают палестинцев в ходе войны Израиля против группировки ХАМАС.

Ракета (или ракеты) попала по True Confidence, который принадлежит компании из Либерии и шел под флагом Барбадоса, в среду в 13:30 по рижскому времени. В этот момент судно находилось примерно в 50 морских милях (93 км) к юго-западу от йеменского города Аден, сообщили владельцы и менеджеры сухогруза. По их данным, экипаж его покинул, а на борту начался пожар.

Вначале сообщалось о двух погибших и шести раненых, позже Центральное командование США, которое руководит операциями на Ближнем Востоке, объявило, что погибли три человека и не меньше четырех получили ранения.

Компания, управляющая судном, сообщает, что у нее нет информации о судьбе экипажа. В его составе было 20 человек (в том числе гражданин Индии, четыре вьетнамца и 15 филиппинцев) и три вооруженных охранника (двое со Шри-Ланки, один — из Непала).

Британское агентство по морской торговле UKMTO сообщает, что группа, назвавшая себя "йеменским флотом", вышла на радиосвязь с True Confidence и приказала ему поменять курс. После этого находившиеся поблизости суда сообщили, что слышали громкий взрыв и увидели облака дыма.

По данным UKMTO, помощь True Confidence и его команде оказали военные корабли стран, входящих в международную морскую коалицию во главе с США.

Хуситы заявили, что удар по сухогрузу был нанесен, поскольку он проигнорировал предупреждения от "йеменских военно-морских сил". По утверждениям хуситов, True Confidence был "американским кораблем", но представители его владельцев говорят, что "сейчас он не связан с какой-либо американской структурой".

Сухогруз направлялся из Китая в порт Джидда в Саудовской Аравии, на его борту находились металлопродукты и грузовики.

True Confidence был поврежден после того, как хуситы несколько раз обменивались ударами с военными кораблями международной коалиции во главе с США. Во вторник американские военные сбили баллистическую ракету, три противокорабельных ракеты, три беспилотных летательных аппарата и три морских дрона, запущенные из Йемена.

В воскресенье в Красном море затонул сухогруз Rubymar, попавший под ракетный обстрел хуситов во второй половине февраля. Экипаж покинул судно, получившее серьезные повреждения. Rubymar подвергся нападению в Баб-эль-Мандебском проливе, он направлялся на север, в Красное море.

Помеха международной торговле

Хуситы начали атаковать суда в Красном море после начала войны Израиля с ХАМАС. Йеменская повстанческая группировка "Ансар Аллах" заявила, что вступила в войну в Газе на стороне ХАМАС. Повстанцы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или суда, владельцы которых связаны с Израилем (хотя хуситы уже не раз атаковали и другие сухогрузы).

В итоге большинство мировых судовладельцев, включая MSC, Maersk и CMA CGM, перенаправили контейнеровозы длинным путем в обход Африки.

США и другие государства сформировали международную военную коалицию Operation Prosperity Guardian, чтобы решить проблему безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

С начала года авиация и корабли США и Великобритании несколько раз наносили удары по военным объектам хуситов, а в конце декабря потопили несколько катеров повстанцев, когда те попытались захватить контейнеровоз в Красном море.

Однако авиаудары союзников пока не останавливают хуситов. Аналитики отмечают, что даже продолжавшиеся много лет авиаудары Саудовской Аравии и ее союзников не привели к разгрому этой йеменской группировки.

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