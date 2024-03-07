В Евросоюзе с 7 марта начал действовать закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Он направлен на то, чтобы крупные технологические компании не злоупотребляли своим доминирующим положением, а у новых игроков появилась возможность легче выйти на рынок.

На данный момент DMA распространяется на 22 сервиса шести крупных технологических компаний, которые выступают в качестве так называемых "привратников", то есть контролируют доступ на рынок для других игроков. В их числе пять американских компаний: Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Meta (владелец Facebook, Instagram и WhatsApp) и Microsoft — а также китайская ByteDance (владелец TikTok).

Согласно закону, эти компании обязаны, среди прочего, обеспечить взаимодействие своих приложений для обмена сообщениями с конкурентами и позволить пользователям решать, какие приложения предварительно устанавливать на своих устройствах. "Привратникам" не разрешается отдавать предпочтение собственным сервисам над аналогами от конкурентов или препятствовать пользователям удалять предустановленное программное обеспечение.

За несоблюдение требований DMA компаниям может грозить штраф в размере до 10% от мирового годового оборота и до 20% — при повторном нарушении.

Наряду с DMA в Евросоюзе уже действует закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), обязывающий интернет-платформы и социальные сети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента, товаров и услуг.

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