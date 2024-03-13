Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал нападение на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе. Как отмечает LRT, глава государства допустил причастность Кремля к атаке на соратника Навального.

"Нет сомнений, что такие вещи планируются заранее. В последнее время участились осквернения литовского флага, инциденты с памятниками… Понятно, что такие вещи планируются, и мы не должны удивляться. Но я хочу четко заявить, что службы дадут оценку, проведут расследование и, я надеюсь, найдут виновных. Путину я могу сказать только одно — здесь вас никто не боится", — заявил Науседа, который сейчас находится с визитом во Франции.

В свою очередь, Департамент госбезопасности Литвы в своем заявлении отметил, что атака на Волкова — это "вероятно, операция, организованная и проведенная Россией". По предположению ведомства, цель нападения — "остановить реализацию российских оппозиционных проектов, связанных с предстоящими недемократическими президентскими выборами в России".

О проведении расследования инцидента ранее заявило антитеррористическое подразделение литовской полиции.

Нападение на Волкова было совершено у его дома в Вильнюсе поздно вечером во вторник. Злоумышленник разбил окно машины, за рулем которой сидел политик, обрызгал его слезоточивым газом и не менее 15 раз ударил его молотком. У оппозиционера сломана рука и травмирована нога, он не может ходить.

Комментируя случившееся, Волков заявил, что расценивает атаку как "типичный, характерный, бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга".

Волков — один из ближайших соратников Алексея Навального. Он руководил предвыборным штабом политика на выборах мэра Москвы в 2013 году и выборах президента РФ в 2018-м. Волков покинул Россию в 2019 году, в последнее время он проживает в Вильнюсе.

16 февраля Навальный погиб в колонии. Соратники политика считают, что он был убит по приказу президента РФ Владимира Путина в преддверии выборов главы государства, намеченных на 15-17 марта.

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