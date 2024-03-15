15 марта в России и на оккупированных территориях Украины началось основное голосование на выборах президента РФ. На избирательных участках в нескольких городах были зафиксированы попытки повредить оборудование для подсчета голосов.

Как сообщает "Фонтанка", в Санкт-Петербурге 21-летняя девушка бросила коктейль Молотова в здание школы, где располагается избирательный участок. Вероятной целью был плакат о проведении выборов, однако бутылка с зажигательной смесью разбилась о крыльцо школы.

Бросившую коктейль Молотова девушку задержали. По предварительным данным, она рассказала полицейским, что получила задание на поджог избирательного участка от "украинского Telegram-канала", ей обещали выплатить гонорар.

Похожий случай произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в местной избирательной комиссии. На одном из участков в Когалыме местная жительница бросила коктейль Молотова в урну для голосования. Женщина задержана, бюллетени, как утверждается, не пострадали.

Также российские Telegram-каналы сообщают о нескольких попытках поджога будок для голосования. В частности, такой инцидент произошел в Москве. По предварительным данным, поджигательницей оказалась 70-летняя женщина. После задержания она сказала полицейским, что выполняла "секретное задание".

СМИ сообщают о как минимум пяти попытках залить бюллетени в урнах зеленкой и чернилами. Такие случае зафиксированы, в частности, в Москве и аннексированном Крыму.

Задержанным на избирательных участках грозит уголовное преследование за воспрепятствование проведению выборов. Максимальное наказание по соответствующей статье УК РФ — пять лет лишения свободы.

По словам сопредседателя независимого движения наблюдателей "Голос" Станислава Андрейчука, эти случаи — первые в современной российской истории. "Это само по себе реакция на тот уровень агрессии, который сформировался в России усилиями самих властей. Те, кто так делает, должны понимать, что они покушаются на избирательные права других — тех, кто уже проголосовал в этот ящик", — заявил он в комментарии "Агентству".

В России и на оккупированных территориях Украины сегодня началось основное голосование на выборах президента РФ, оно продлится до воскресенья. Помимо Путина, в бюллетень попали кандидаты от трех парламентских партий. Они публично отказались от критики действующего главы государства в ходе предвыборной кампании. Оппозиционные и антивоенные кандидаты до выборов допущены не были.

Путин впервые был избран на пост президента РФ в 2000 году. Он занимал эту должность в течение двух сроков до 2008 года, затем четыре года возглавлял правительство страны, а в 2012 году вернулся в Кремль. В 2020 году в российскую Конституцию были внесены поправки, "обнулившие" президентские сроки Путина — так он получил возможность баллотироваться в 2024 году на свой пятый срок.

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