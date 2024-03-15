В первый день основного голосования на выборах президента России председатель Европейского совета Шарль Мишель опубликовал в соцсети X саркастический пост, в котором "поздравил" Владимира Путина с победой.

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с его убедительной победой на начавшихся сегодня выборах. Никакой оппозиции. Никакой свободы. Никакого выбора", — написал Мишель.

В России и на оккупированных территориях Украины сегодня началось основное голосование на выборах президента РФ, оно продлится до воскресенья. Помимо Путина, в бюллетень попали кандидаты от трех парламентских партий. Они публично отказались от критики действующего главы государства в ходе предвыборной кампании. Оппозиционные и антивоенные кандидаты до выборов допущены не были.

Путин впервые был избран на пост президента РФ в 2000 году. Он занимал эту должность в течение двух сроков до 2008 года, затем четыре года возглавлял правительство страны, а в 2012 году вернулся в Кремль. В 2020 году в российскую Конституцию были внесены поправки, "обнулившие" президентские сроки Путина — так он получил возможность баллотироваться в 2024 году на свой пятый срок.

Ранее Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и другие российские оппозиционеры призвали западных лидеров не признавать результаты этих выборов.

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