"Это означает, что, вместо того чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет сбивать только одну из пяти ракет", - пишет британская газета The Telegraph.
Она обратила внимание на тот факт, что российская армия превосходит украинскую по количеству вооружений и готовится на фоне сообщений об истощении запасов ракет ПВО в Украине усилить удары с воздуха по украинской территории.
Вместе с тем The Telegraph ссылается и на российские Telegram-каналы, связанные с министерством обороны России, которые утверждают, что "украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, кажется, относительно хорошо вооружены". Российские ресурсы особо отмечают эффективность украинских беспилотников.
Проблемы с финансированием помощи для Украины
На фоне критической ситуации с боеприпасами в Украине политики в США ведут ожесточенные споры о целесообразности продолжения военной помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Дональд Трамп в случае его переизбрания президентом, США больше не будет давать денег Украине.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в резкой форме призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона ускорить процесс голосования за новый пакет американской помощи Украине в объеме 60 млрд долларов. Он сказал, что Джонсону следует внимательно посмотреть на последствия недавнего российского удара по Одессе, в результате которого погибли 20 человек.
12 марта Вашингтон объявил о выделении Киеву неотложной военной помощи на 300 млн долларов, но предупредил, что США не смогут предоставить Украине еще один крупный пакет без одобрения Конгрессом дополнительного финансирования.