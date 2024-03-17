Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за острой нехватки боеприпасов могут уже к концу марта исчерпать запас ракет для противовоздушной обороны своих городов.

"Это означает, что, вместо того чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет сбивать только одну из пяти ракет", - пишет британская газета The Telegraph.

Она обратила внимание на тот факт, что российская армия превосходит украинскую по количеству вооружений и готовится на фоне сообщений об истощении запасов ракет ПВО в Украине усилить удары с воздуха по украинской территории.

Вместе с тем The Telegraph ссылается и на российские Telegram-каналы, связанные с министерством обороны России, которые утверждают, что "украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, кажется, относительно хорошо вооружены". Российские ресурсы особо отмечают эффективность украинских беспилотников.

Проблемы с финансированием помощи для Украины



На фоне критической ситуации с боеприпасами в Украине политики в США ведут ожесточенные споры о целесообразности продолжения военной помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Дональд Трамп в случае его переизбрания президентом, США больше не будет давать денег Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в резкой форме призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона ускорить процесс голосования за новый пакет американской помощи Украине в объеме 60 млрд долларов. Он сказал, что Джонсону следует внимательно посмотреть на последствия недавнего российского удара по Одессе, в результате которого погибли 20 человек.

12 марта Вашингтон объявил о выделении Киеву неотложной военной помощи на 300 млн долларов, но предупредил, что США не смогут предоставить Украине еще один крупный пакет без одобрения Конгрессом дополнительного финансирования.

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