Берлин не считает состоявшиеся 15-17 марта в России президентские выборы законными, а канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет поздравлять Владимира Путина с победой на них. Такое заявление сделала в понедельник, 18 марта, заместительница официального представителя немецкого правительства Кристиане Хоффман.
"Канцлер ФРГ не поздравлял [Путина], и, как вы знаете, мы не считаем эти так называемые "выборы" в России, прошедшие на выходных, ни свободными, ни честными. Исход был однозначно известен заранее, — указала Хоффман на правительственной пресс-конференции. — По нашей оценке, эти выборы не были демократическими: настоящие оппоненты были не допущены, [в России] царила атмосфера запугивания, были задержания, в России нет свободы мнений. Россия сегодня, как уже заявил канцлер, — это диктатура и авторитарно управляется Владимиром Путиным. К тому же, с нашей точки зрения, крайне проблематично и подлежит осуждению проведение выборов в украинских областях, которые оккупированы Россией. Мы ни в коем случае не признаем это. Только Украина имеет право проводить выборы на этих территориях".
Ранее о том, что он не намерен поздравлять Путина с сохранением полномочий главы российского государства, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
17 марта МИД ФРГ назвал голосование в России "псевдовыборами". "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет", — заявили в ведомстве. Действующий глава российского государства Владимир Путин "правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие", указали в МИД.
Германское внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах. "Выборы" на оккупированных территориях Украины полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права", — отмечается в заявлении МИД Германии.