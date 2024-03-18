"Канцлер ФРГ не поздравлял [Путина], и, как вы знаете, мы не считаем эти так называемые "выборы" в России, прошедшие на выходных, ни свободными, ни честными. Исход был однозначно известен заранее, — указала Хоффман на правительственной пресс-конференции. — По нашей оценке, эти выборы не были демократическими: настоящие оппоненты были не допущены, [в России] царила атмосфера запугивания, были задержания, в России нет свободы мнений. Россия сегодня, как уже заявил канцлер, — это диктатура и авторитарно управляется Владимиром Путиным. К тому же, с нашей точки зрения, крайне проблематично и подлежит осуждению проведение выборов в украинских областях, которые оккупированы Россией. Мы ни в коем случае не признаем это. Только Украина имеет право проводить выборы на этих территориях".