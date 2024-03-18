В понедельник, 18 марта, лидеры стран мира реагируют на прогнозируемые в нынешней ситуации результаты выборов в России. Коллективный Запад — США и страны Европы — указывают на то, что "выборы не были ни свободными, ни демократическими".

Коллективный Запад: это не похоже на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина "диктатором", который "опьянен властью". "Нет зла, которое он не совершил бы ради продления своей личной власти", — заявил Зеленский, пишет BBC.

В США представитель Белого дома заявил, что выборы "явно не были ни свободными, ни справедливыми, учитывая, как Путин заключал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, подтвердили газете Tagesspiegel, сообщает LETA.

"Письма Путину не будет", — заявила газете пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин.

МИД Германии ранее заявил на платформе "Х", что "псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, результат никого не удивляет. Власть Путина авторитарна, он основан на цензуре, репрессиях и насилии".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон раскритиковал голосование в сети X, ранее известном как Twitter, заявив, что "это не то, на что похожи свободные и справедливые выборы".

Так называемые выборы для повторного утверждения Владимира Путина на посту президента России прошли "в условиях репрессий", заявило в понедельник МИД Франции, высоко оценив российских граждан, оказавших сопротивление кремлевскому режиму. "Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были выполнены", — говорится в заявлении МИД Франции, которое цитирует LETA.

В МИД Польши заявили, что на российских выборах "невозможно сделать свободный, демократический выбор", отмечает BBC.

Китай и Северная Корея поздравили Путина

В свою очередь, Китай в понедельник, 18 марта, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Китай поздравляет с этим", — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая на вопрос журналистов, пишет LETA со ссылкой на AFP: "Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга и всеобъемлющими партнерами по стратегическому сотрудничеству в новые времена".

"Мы твердо убеждены, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения будут продолжать развиваться", — сказал Линь, отметив, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Лидеры двух стран продолжат поддерживать тесные контакты, вести обе страны к дальнейшему поддержанию долговременной добрососедской дружбы, углублять всестороннюю стратегическую координацию и способствовать непрерывному развитию китайско-российских отношений в новую эпоху", — заявил представитель МИД Китая.

Государственные СМИ Северной Кореи проинформировали, что лидер страны Ким Чен Ын отправил Путину сообщение, поздравив его с победой, пишет BBC.

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