В городе Грайворон Белгородской области при обстреле погибли двое местных жителей, которые находились на улице в момент прилета снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Грайворонский округ находится под массированным обстрелом с раннего утра. Обстрел ведется в том числе с применением реактивных систем залпового огня, уточнил Гладков.

Еще два человека, по предварительным данным, получили ранения при обстреле. У одного мужчины открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки. У другого — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

Кроме того, сильно поврежден социальный объект, в котором полностью разрушен пищеблок. По словам Гладкова, под завалами может находиться сотрудница учреждения. На месте проходят спасательные работы.

Еще один человек погиб сегодня при обстреле Белгорода. По словам Гладкова, он находился в машине, когда в нее прилетели осколки снаряда, и умер на месте от полученных травм.

Вечером 19 марта Гладков объявил, что въезды в семь приграничных населенных пунктов Белгородской области будут ограничены, там установят блокпосты. В числе этих населенных пунктов был и Грайворон.

Накануне в селе Козинка Грайворонского городского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль. В результате этой атаки пожилой мужчина, которого пытались вывезти в безопасное место, погиб от полученных травм.

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