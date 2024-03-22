Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Генерал-лейтенант Карстен Бройер считает, что военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным. Кроме того, любой замороженный конфликт, разгорается вновь.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии (бундесвер) генерал-лейтенант Карстен Бройер предостерег от замораживания войны в Украине. "Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", — заявил он в интервью, публикуемом изданиями Funke Mediengruppe в пятницу, 22 марта.

По словам высокопоставленного немецкого военного, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь. Кроме того, напомнил Бройер, "замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон".

Идею заморозить войну выдвинул Рольф Мютцених, лидер парламентской фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну, а впоследствии и закончить?", — заявил он в ходе дебатов в бундестаге по поводу предложения парламентской группы ХДС/ХСС о поставках крылатых ракет TAURUS в Украину. Эти слова вызвали большой политический резонанс в Германии.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit