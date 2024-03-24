Крым и Севастополь вечером в субботу, 23 марта, подверглись ракетной атаке. Украинский "24 канал" со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Симферополе, а также в Севастополе и нескольких городах вблизи него были слышны взрывы и работа ПВО.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена. При этом, по его словам, из-за попадания осколка ракеты в жилой дом в городе погиб 65-летний местный житель. Кроме того, в результате удара было ранено четыре человека. Одна из сбитых ракет попала в частный дом, но не взорвалась, заявил Развожаев.

Он назвал произошедшие обстрелы "самой массированной атакой за последнее время". По словам Развожаева, ракеты попали в дома и одно "офисное здание".

В то же время в социальных сетях появились видео с "прилетами" в одном из районов города. Проанализировав эту информацию, проект OSINTtechnical предположил, что "по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России". Корреспондент издания подтвердил, что в районе предположительного попадания снарядов находится "военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота, а также часть ФСБ".

Об ударе по этой же цели пишет и Telegram-канал "Крымский ветер". Позднее это издание сообщило и о попадании в нефтебазу в поселке Гвардейском Симферопольского района, где начался пожар, а также, возможно, в располагающийся в том же поселке гарнизон.

После ракетной атаки на Севастополь командующий Воздушными силами ВСУ Украины Николай Олещук поблагодарил "летчиков и моряков за успешную боевую работу". "Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым - наш! Вместе - к победе!" - написал он в Telegram.

Минобороны РФ сообщило об атаках на Белгород

На протяжении 23 марта российское ведомство не раз сообщало о БПЛА, сбитых над территорией Белгородской области. Вечером же Минобороны РФ заявило о "пресечении" ракетной атаки по объектам в регионе.

Согласно заявлению ведомства, над Белгородской областью были сбиты 19 ракет, запущенных со стороны Украины из РСЗО RM-70 Vampire. При этом, по данным российских СМИ, в результате атаки в Белгороде пострадали как минимум два человека, а местные жители публиковали фото с клубами дыма над городом. Минобороны же данных о пострадавших не приводит.

Кроме того, опубликовав несколько сообщений об атаке по Белгородской области, российское военное ведомство на момент публикации новости никак не комментировало атаку на Севастополь.

Белгород в последние недели подвергается большому количеству атак



За две последние недели в Белгородской области от воздушных атак погибли 24 мирных жителя, в том числе два ребенка - такие данные опубликовал 23 марта губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам чиновника, в результате ударов пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. В последние месяцы регион стал активно подвергаться обстрелам - самым массированным с начала вторжения РФ в Украину.

21 марта власти Грайворона вблизи границы с Украиной обратились к местным жителям с просьбой эвакуироваться из города из-за "напряженной ситуации". Кроме того, власти области на фоне продолжающихся обстрелов заявили о решении вывезти из региона в другие части России 9 тысяч детей.

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