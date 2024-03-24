Представительство ЕС в России в знак траура по жертвам теракта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" приспустило флаг в воскресенье, 24 марта. Этот день объявлен в России днем общенационального траура.

"Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших", — говорится в Telegram-посте представительства ЕС в РФ.

Приспущенными были в этот день флаги и на посольствах Нидерландов, Австрии и Словакии в Москве. Скорбь по погибшим разделили и Соединенные Штаты. Ранее Никарагуа, энтитет в составе Боснии и Герцеговины Республика Сербская, а также Абхазия объявили траур в знак солидарности с РФ, сообщает Deutsche Welle.

Днем 24 марта к "Крокус Сити Холлу" приходят сотни людей, чтобы почтить память погибших, передают с места событий журналисты.

Люди несут цветы и свечи: возле забора, который теперь ограждает сгоревший концертный зал, лежат охапки цветов, сообщает Русская служба Би-би-си.

Российские информагентства сообщают, что у "Крокуса" дежурят волонтеры, они раздают горячий чай, воду, печенье.

Более пяти тысяч человек в Москве и Московской области уже сдали кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле", сообщило ранее Федеральное медико-биологическое агентство.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар.

По официальным данным, известным на момент публикации, в результате теракта погибли как минимум 137 человек, пострадали 150. Среди жертв — трое детей. Ранее сообщалось о 133 погибших и 152 пострадавших.

"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей)", — говорится в сообщении МЧС РФ.

В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования, утверждает СК РФ.

"С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, 2 автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле „Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Российский Следственный комитет сообщил об опознании 62 человек из 137 погибших. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы.

Власти США и ряда других стран мира резко осудили теракт в Подмосковье. Между тем члены Совета Безопасности ООН призвали все страны мира "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации", чтобы привлечь к ответственности и предать суду виновных и тех, кто поддерживает подобные террористические атаки.

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