Foto: AFP/Scanpix/LETA

На Новочеркасской ГРЭС — крупнейшей тепловой электростанции в Ростовской области — в ночь на 25 марта произошел пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, работники станции быстро потушили возгорание. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, устанавливается, отметил глава региона.

"Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", — заявил губернатор.

По неофициальной информации, которую приводит Telegram-канал Baza, электростанцию атаковали несколько беспилотников. Атака началась около 2:30 по местному времени (1:30 по рижскому). Telegram-канал "Новочеркасск сегодня" сообщил, что в районе ГРЭС ночью слышали около 17-20 взрывов, некоторые из которых сопровождались яркими вспышками в небе. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан удар БПЛА по Новочеркасской ГРЭС.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области в ночь на 25 марта.

Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Станцию ввели в эксплуатацию в 1965 году. На ГРЭС девять энергоблоков, сообщается на сайте энергетической компании "ОГК-2", в которую входит станция. Новочеркасская ГРЭС наряду с Ростовской АЭС — "основная базовая электростанция в Ростовской энергосистеме", говорится на сайте государственного "Системного оператора Единой энергетической системы".

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit