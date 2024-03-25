На Новочеркасской ГРЭС — крупнейшей тепловой электростанции в Ростовской области — в ночь на 25 марта произошел пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, работники станции быстро потушили возгорание. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, устанавливается, отметил глава региона.

"Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", — заявил губернатор.

По неофициальной информации, которую приводит Telegram-канал Baza, электростанцию атаковали несколько беспилотников. Атака началась около 2:30 по местному времени (1:30 по рижскому). Telegram-канал "Новочеркасск сегодня" сообщил, что в районе ГРЭС ночью слышали около 17-20 взрывов, некоторые из которых сопровождались яркими вспышками в небе. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан удар БПЛА по Новочеркасской ГРЭС.

В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области в ночь на 25 марта.

Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Станцию ввели в эксплуатацию в 1965 году. На ГРЭС девять энергоблоков, сообщается на сайте энергетической компании "ОГК-2", в которую входит станция. Новочеркасская ГРЭС наряду с Ростовской АЭС — "основная базовая электростанция в Ростовской энергосистеме", говорится на сайте государственного "Системного оператора Единой энергетической системы".

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